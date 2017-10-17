مشفى الكندي بإدلب يصارع من أجل البقاء بعد انقطاع الدعم

محمد كساح: كلنا شركاء

أعلن مشفى الكندي الذي يقدم خدمات طبية نسائية في محافظة إدلب عن اقتراب موعد توقفه عن العمل نتيجة للأزمة المالية الحرجة التي يواجهها بعد انقطاع الدعم المقدم من إحدى المنظمات الإنسانية.

مشفى الكندي الذي يقع في مدينة إدلب تم افتتاحه بداية الشهر الخامس من العام الحالي، وقال “حسن الحلبي” المدير الإداري للمشفى لـ (كلنا شركاء) إن انقطاع الدعم الذي كانت تقدمه منظمة “شفق” مع انتهاء عقدها مع المشفى نهاية الشهر السابع سيؤدي إلى توقف العمل في المشفى نهاية الشهر الحالي.

* شحٌّ في كل شيء

الحلبي أكد أن المشفى الآن دون أي دعم إطلاقا، مضيفاً “لدينا شح في كل شيء حتى الديزل الذي نستخدمه لتوليد الكهرباء يأتينا من متبرعين محليين “.

كما يعاني المشفى من ندرة في الأدوية والمستهلكات، وقال الحلبي “تواصلنا مع أغلب المنظمات ولكن لا توجد استجابة “.

ويقدم مشفى الكندي رعاية نسائية كاملة من ولادات طبيعية وقيصرية وعمليات نوعية.

ويتكون فريق العمل من أربع طبيبات وطبيبي أطفال وخمس قابلات وستّ ممرضات وخمس مستخدمات إضافة لمدير إداري وقسم التوثيق.

* قفوا معنا لنستمر

وكانت إدارة المشفى ناشدت المنظمات الطبية الإغاثية و المنظمات الخيرية وأصحاب الأيادي الخيرة من المتبرعين بالعمل على دعم المشفى الذي شارف على التوقف.

وقال المشفى في بيان “نحيطكم علما بأن مشفى الكندي للأمراض النسائية وجراحتها والأطفال ما زال يعمل دون أي جهة داعمة وبشكل طوعي ككادر طبي وإداري”.

وتابع ” أكثر ما نخشاه أن يتوقف العمل في المشفى وتتوقف تلك الخدمات الكبيرة المقدمة خلال الأيام القريبة القادمة ” .

وقال البيان ” نأمل أن تقفوا معنا مساندين لنا لنستمر …”.