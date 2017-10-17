معتقلو سجن حمص يطلقون استغاثة… إضرابٌ جماعيّ عن الطعام

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أطلق معتقلو سجن حمص المركزي فجر اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة إلى جميع المنظمات الانسانية للتدخل الفوري لمنع أي اقتحامٍ للسجن من قبل قوات النظام، مؤكدين على حقهم بالإضراب السلمي عن الطعام.

وطالب المعتقلون في بيانٍ حصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه، بالخروج الفوري من السجن قبل أي تفاوض أسوة بأي منطقة أو مدينة أخليت من سكانها خلال ساعات برعاية دولية، مضيفاً “نحن نريد فقط حريتنا وكرامتنا وفك أسرنا بشكل فوري وعودتنا إلى أهلنا وأولادنا”.

واعتبر البيان أن معتقلي حمص المركزي، البالبغ عددهم 550، كانوا “دائما الحلقة الأضعف” في أي عملية تفاوض.

ولفت المعتقلون إلى أن الوعود التي قُدّمت من كافة الاطراف التي تباحثت ملف الأزمة في سوريا كانت “هباءً منثوراً ووعود واهية”.

ويعيش سجناء سجن حمص المركزي أوضاعاً صعبةً عقب تولي العميد “بلال سليمان” إدارة السجن منذ ما يقارب الشهر، وتهديده المتواصل باقتحام السجن واستعداده للموت في سبيل ضبط السجن.

وعلمت “كلنا شركاء” من مصدر داخل سجن حمص المركزي أن قوات النظام انتشرت على أسطح السجن وقطعت أسلاك الكهرباء، ثم حاولت اقتحام السجن بالعصي الكهربائية.

وتصدّى معتقلو سجن حمص لمحاولة الاقتحام ونجحوا بالسيطرة على السجن من الداخل، وتراجع عناصر النظام إلى مبنى الإدارة، وما يزال مدير السجن يواصل تهديده للمساجين باقتحام السجن وحرقهم أو حتى لو كلفه ذلك مقتله، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المساجين محرومون من العديد من المواد الغذائية الهامة، قبل أن يحرموا أمس من الماء والكهرباء.