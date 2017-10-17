الخارجية الكازاخستانية: موعد أستانة 7 سيحدد في أقرب وقت

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قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، إن الموعد الدقيق لانعقاد الجولة السابعة من مفاوضات أستانا حول سوريا، سيتحدد خلال “أقرب وقت”.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم في العاصمة الكازاخستانية أستانا إن “الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل مشاوراتها الحثيثة، بشأن جدول الأعمال والموعد الدقيق للجولة القادمة من عملية أستانا. ووعدت بتأكيد المواعيد المحددة للجولة، المتوقعة في نهاية الشعر الحالي”.

وكان عبد الرحمنوف قد سلط الضوء، في وقت سابق من هذا الشهر، على أبرز المواضيع المطروحة على أجندة أستانا-7، مشيرا إلى أن الدول الضامنة ستبحث خلالها، مدى فعالية عمل مناطق تخفيف التوتر الـ4 المقامة في سوريا.

وذكر الوزير حينها أن ممثلي كتائب الثوار أعاروا اهتماما خاصا لقضية الأسرى والرهائن، مؤكدا أن المعارضة أعربت عن أملها في إيجاد حل لهذه القضايا بفضل إسهام الدول الضامنة. وأشار أن القضية الأخرى ذات الاهتمام الدولي والتي سيجري النقاش بشأنها في أستانا هي “إزالة الألغام”.