ملابس الشتاء ثقيلةٌ على (أبو العيال) والبالة بديلٌ لا بدّ منه

زيد العمر: كلنا شركاء

يرتدي عبد الله ذي الثلاثة عشر عاماً معطف أخيه الأكبر الذي بدأ دراسته في الصف التاسع، لكن يديه الناعمتين اختفت في طول وفضاؤه قد يتسع لطفلٍ آخر بجانب سعيد، مع ذلك تبتسم أمّه وتقول “معليش يا ابني لما بتدخل الشتوية منيح بتكون كبرت شوي وصار الجاكيت ممتاز عليك”.

يروي “أبو سعيد” هذا المشهد مع ابتسامةٍ صفراء حاول تصنعها من الموقف المضحك المبكي الذي جرى قبل يومين في منزله، “ما زالت أم سعيد تعتقد أن عبد الله لا يفهم، وأنه اقتنع منها بهذه الكلمات، صحيح أن عبد الله وافقها لكنه رجلٌ يدرك أن أباه لن يبخل عليه ولكنه يعرف أكثر أن ما باليد من حيلة”.

أشعل لفافة التبغ البلدي التي صنعتها زوجته وتابع حديثه لـ (كلنا شركاء) “سعيد أعطى معطفه الذي ضاق عليه لعبد الله، ولكن سعيد الأكبر بين إخوته لم يجد من يورثه معطفاً يقيه برد الشتاء الذي دقّ الأبواب”، ويستدرك قائلاً “الحمد لله أن انتشرت محال البالة التركية في حماة، وإلا من أين لي بأحد عشر ألف ليرة ثمناً لجاكيتٍ من سوق الطويل”.

مجرّد التفكير بالذهاب إلى سوق الطويل، وهو سوقٌ شعبيٌّ في حماة كان يتسبب بصداعٍ لأبي سعيد الموظف في مالية حماة، فأرخص قطعة ملابس شتوية ستكلفه نحو ثلث راتبه الذي بالكاد يكفيه لمنتصف الشهر.

ولدى سؤال “أبي سعيد”، أبي العيال الأربعيني، عن كيفية تدبير أموره براتب 42 ألف ليرة (أقل من 100 دولارٍ في الشهر)، قال “يا ابني ربك ما بيقطع” وصمت بعدها، وهنا تدخلت “أم سعيد” لتتابع عن زوجها “ونعم بالله… أريج تزوجت لابن عمها قبل عامين، كانت في الصفّ التاسع وانتقلت إلى الثانوي وهي في عداد المتفوقات، لكنّ أبيها لم يعد لديه ما ينفقه عليها، ورغب بها ابن عمها، فكان خياره الصعب أن يرسلها له عروسة إلى تركيا حيث يعمل عريسها”.

تضيف “أم سعيد” التي هدّت السنون جسدها النحيل رغم أنها لم تتجاوز الأربعين عاماً “ربّ ضارةٍ نافعة… أريج باتت تحمل عنا عبئاً ثقيلاً، لا ندري من أين كنا سنتدبر أمورنا، فزوجها يرسل لنا 100 دولارٍ شهرياً، وقبل أيام وصلت حوالته المرصودة لمازوت الشتاء”.

ومع ذلك ينبغي على أمّ سعيد وزوجها أن يتكيفوا مع ظروف الحياة التي لم يعتاداها من قبل، اعتباراً من منتصف الشهر تختفي الفواكه من منزلهما وكذلك الخضار، وتتحول وجبة الإفطار من مائدة فيها أشكالٌ وأصناف إلى صينية صغيرة فيها صحنٌ من الزيتون وصحنان للزيت والزعتر، وتلتف حولها خمسة كؤوسٍ صغيرة للشاي على عدد أفراد الأسرة.

تدبير المنزل يجبر أبي سعيدٍ أيضاً على التوجّه إلى محال البالة التي باتت منتشرةً في حماة وغيرها من المدن السورية، كبديلٍ منطقيٍّ عن محال الألبسة الجديدة، فالجديد برأي أبي سعيد مخصص فقط “للشبيحة والحرامية.. إلا من رحم ربي”.

في الأسواق بحماة، اقتحم فصل الشتاء المحال حتى قبل أن يبرد الجو، واقتحمت معها هموم الأسعار التي حلقت لحدٍّ يفوق الخيال، وباتت الأرقام الهيستيرية أكثر من يلفت أنظار المستوقين، الذين غالباً ما يكتفون بالفرجة فقط ثم يعودون إلى أولادهم صفر اليدين.

ولم يعد مرتادو الأسواق يستغربون من سعر المعاطف التي تجاوز بعضها 30 ألف ليرة، والمانطو النسائي يبلغ 50 ألف ليرة احياناً، والمحظوظ من يجد نوعية رديئة بعشرين ألفاً. والطامة الكبرى لمن يفكر أن يُلبس ابنته جزمةً طويلةً، حينها عليه دفع 35 ألف ليرة، أي راتب موظف من الدرجة الأولى لشهرٍ كاملٍ.