طفلٌ لبنانيٌّ يقتل والده وسوريين في الجنوب الموالي لـ(حزب الله)

حذيفة العبد: كلنا شركاء

أقدم طفلٌ لبنانيٌّ اليوم الثلاثاء على قتل والده وشابين سوريين إضافةً إلى جرح امرأة سورية بإطلاق النار عليهم ببندقية يملكها والده المقتول في منطقة زقاق البلاط في بلدة عين قانا ذات الغالبية الموالية لحزب الله جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن الطفل المدعو علي محمد يونس (مواليد 2003) أطلق النار عند السادسة والربع صباحا من بندقية صيد على والده محمد فقتله على الفور.

ثم خرج الجاني من منزله مطلقا النار في اتجاه ناطور المبنى المجاور المدعو منصور أحمد عبد السلام (سوري الجنسية) فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في مستشفى الجامعة الأميركية، كما أصيبت زوجته سلوى العلي ووضعها مستقر. كما أطلق النار باتجاه علي محمد المرعي (سوري الجنسية) فقتله أيضا.

وأضافت “صحيفة” النهار أن الفتى انتقل إلى المبنى المجاور لشقة والده وبدأ بإطلاق النار من مبنى الى آخر على السكان الموجودين على شرفات المنازل، فأصيب الشاب علي شهاب بوجهه إصابة خطرة نقل على إثرها الى المستشفى كما سقط جريحان آخران في المبنى.

الرواية كما يرويها السكان المروّعين مما جرى، بأن علي ألقى السلاح (بومب أكشن) بالقرب من منزله وعاد محاولاً الصعود الى المنزل قبل أن يوقفه أحد الجيران ويبدأ بضربه موقعاً إياه على الأرض، ليتجمع بعدها شباب المنطقة وتحضر القوى الأمنية وتعتقله، بحسب الصحيفة اللبنانية.

ويشتكي سكان المناطق اللبنانية الخاضعة لسيطرة “حزب الله” من الانتشار العشوائي للسلاح وما يمكن أن تؤول إليه الأمور إن وقع بيد من يسيء استخدامه.