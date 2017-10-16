الوطني الكردي: الهجوم على كركوك أثبت مدى توغل إيران في العراق

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتبر المجلس الوطني الكردي السوري، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي وصفه بـ”الغادر” الذي شنته القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي على مدينة كركوك، دليلاً على مدى استحواذ إيران على القرار العراقي سياسياً وعسكرياً، وتأكيد على دور إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

الأمانة العامة للمجلس، قالت في بيان نقلته وكالة “باسنيوز” الكردية ” فجر يوم الاثنين 16/10/2017 أقدمت قوات الحشد الشعبي مدعومة من قوات الحرس الثوري الإيراني على مهاجمة مواقع قوات البيشمركة في محيط مدينة كركوك بمختلف أنواع الأسلحة”.

وتابع البيان، إن هذا الهجوم يأتي “لاستهداف شعب كوردستان وكسر إرادته في تقرير مصيره الذي عبر عنه في استفتاء الخامس والعشرين من أيلول المنصرم ولقطع الطريق أمام الجهود الدولية والمحلية التي تسعى لفتح باب الحوار وحل النزاع بالطرق السلمية بين قيادة إقليم كوردستان والحكومة العراقية”.

واعتبر بيان المجلس، أن “هذا الهجوم الغادر يؤكد مدى ضلوع النظام الإيراني واستحواذه على القرار العراقي سياسياً وعسكرياً ويؤكد صدقية المجتمع الدولي عن الدور الإيراني في زعزعة أمن و استقرار المنطقة وتدخله السافر في شؤونها ومعاداتها التاريخية للشعب الكوردي وحقوقه القومية المشروعة وبتأييد من بعض الدول الإقليمية”.

وأدان بيان المجلس الهجوم العسكري للحشد “الشيعي الطائفي” والحرس الثوري الإيراني، واعتماد القيادة العراقية الخيار العسكري لحل المسائل، وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية “بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف الهجوم العراقي الإيراني على كوردستان وحماية شعبها”.

واختتم البيان بالقول، أن المجلس “إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع أبناء شعب كوردستان فإنه يدعوهم إلى مزيد من الوحدة والتكاتف لقطع الطريق أمام المؤامرات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى شق الصف القومي ، ورص الصفوف خلف قيادة إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني والبيشمركة الأبطال الذين دحروا الإرهاب والدكتاتوريات وسيدحرون مرة أخرى همجية حكومة بغداد وحشده الطائفي ومن يقف وراءهم”.