(قسد) تعلن سيطرتها على الرقة بعد يومين من مغادرة آخر مقاتلي (داعش)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء عن سيطرتها على المستشفى الوطني في مدينة الرقة، مكملةً بذلك سيطرتها على كامل مساحة المدينة، فيما وثق ناشطون في المدينة انسحاب عناصر “داعش” قبل يومين من المنطقة.

وكانت (قسد) أعلنت بالأمس عن استمرار الاشتباكات في محيط المستشفى الوطني بالرقة، إلا أن ناشطي حملة “الرقة تذبح بصمت” نشروا شريطاً مصوراً قالوا إنه التقط قبل يومين لعملية ترحيل عناصر “داعش” بالحافلات من أمام المستشفى الوطني.

في السياق، قال الناطق باسم قسد “طلال السلو” لـ “عنب بلدي” إن “العمليات العسكرية في مدينة الرقة انتهت، وتتم الآن عمليات التمشيط للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وإزالة الألغام”، مضيفاً “تمت السيطرة على الوضع، وقريبًا سنعلن ببيان رسمي تحرير المدينة”.

وشددت “الرقة تذبح بصمت” أن إعلان قسد السيطرة على مدينة الرقة بشكل كامل، جاء بعد يومين من مغادرة جميع عناصر تنظيم داعش.

في السياق، أكد ناشطو الحملة ‏مقتل القيادي في ميلشيا قسد “إدريس محمد مسلم” إثر انفجار لغم ارضي عليه بالقرب من دوار حزيمة.

‏مقتل القيادي في ميلشيا قسد”إدريس محمد مسلم” إثر انفجغر لغم ارضي عليه بالقرب من دوار حزيمة.