اشتباكات بين كتائب الثوار و(داعش) جنوبي دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

اندلعت اليوم الثلاثاء اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيم “داعش” وكتائب الثوار في منطقة جنوبي دمشق.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة، إن الاشتباكات تسببت بمقتل شخص في بلدة يلدا.

وتسببت الاشتباكات أيضاً بإغلاق معبر العروبة الذي يصل مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم “داعش” ببلدات المنطقة الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، بحسب مراسلنا “فادي شباط”.

إلى ذلك، قال ناشطون في المنطقة إن أحد المدنيين قضى جراء استهدافه برصاص قناصة “داعش”، قرب المعبر المذكور.

وكان أُصيب مقاتل من جيش الإسلام برصاصة قناص تنظيم داعش يوم أمس، خلال عمله في تسيير حركة المدنيين على حاجز العروبة حيث أسعف إلى المشفى الميداني لتلقي العلاج المناسب.

وأوضح ناشطو تجمع “ربيع ثورة” إن الرصاص سقط في شارع النخيل ببلدة يلدا الذي يشكل امتداداً لشارع العروبة في اليرموك، حيث يفصل بينهما الحاجز، ويعدّ سوقاً شعبيّاً يكتظّ بالمدنيين طوال ساعات النهار، كما يطل قناص تنظيم داعش المتمركز في منطقة العروبة على الشارع، بالرّغم من رفع عدة حواجز حديدية لحجب الرؤية أمام القناص.