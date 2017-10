الإعلان عن تأسيس التجمع الديمقراطي العلماني في سوريا

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلن التجمع الديمقراطي العلماني في سوريا قبل أيام عن ميثاقه التأسيسي ووثيقة مبادئه العامة.

وحصلت “كلنا شركاء” على نسخة من إعلان تأسيس هذا التجمع المكون من حركة معا من أجل سوريا ديمقراطية، وحزب العمل الشيوعي، وحزب اليسار الديموقراطي، وتيار اليسار الثوري، وتيار مواطنة، إضافةً إلى شبكة المرأة السورية كعضوٍ مراقبٍ.

وحدد إعلان التأسيس أهداف هذا التجمع بإنهاء “نظام الاستبداد” بكل أشكاله، والقيام بكل ما من شأنه أن يغلق الطريق على احتمال أية عودة له في المستقبل. والتصدي لقوى “الإرهاب والتطرف” التي تجمعت على الأرض السورية. وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد العسكري الخارجي، ورأب الصدع في المشروع الوطني الديمقراطي، نتيجة حالة التردي الكبير في بنى المعارضة ومؤسساتها الحالية بسياساتها القائمة على الارتهان والإقصاء والعجز.

كما يرمي التجمع إلى مواجهة “استفحال ظاهرة العسكرة، التي خرجت عن إطار حماية المدنيين، وظهر من خلالها عسكريون، أصبح بعضهم نوع ا من أمراء الحرب، يتفلتون من أي قيادة سياسية وبرنامج وطني”، ومواجهة أيضاً “الأسلمة السياسية التي تفشت لتغطي على وطنية قضيتنا، وتفسح الباب للتطرف والتشدد واستنتاجات من يريد الاستنتاج، بأن لا بديل للنظام والطاغية إلا قوى الإرهاب.”

وحمل البيان التأسيسي توقيع كل من علي رحمون، وعدنان الدبس، وعبد الله حاج محمد، وغياث نعيسة، وموفق نيربية.

إعلان تأسيس التجمع الديمقراطي العلماني في سوريا

وثيقة مبادئ التجمع الديمقراطي العلماني في سوريا