نجاة شابٌ من (آل مزهر) من محاولة قتل وسط السويداء

سامر عزام: كلنا شركاء

نجا مساء يوم أمس الاثنين (16 تشرين الأول/أكتوبر) الشاب (معتز مزهر) من محاولة اغتيال وسط مدينة السويداء:

والشاب الذي حاول مجهولون قتله هو من أقارب الفتاة المختطفة (كاترين مزهر) والتي تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام في المدينة، بعد تورط قياديين في الأفرع الأمنية والميلشيات الموالية في السويداء بالعملية.

عضو شبكة (السويداء 24) أبر ريان المعروفي قال لـ (كلنا شركاء) إن مجهولين أطلقوا النار على الشاب (معتز مزهر) شرق ساحة (تشرين) في مدينة السويداء، مما أدى لأصابته في قدمه وقد نقل إلى المستشفى (الوطني) بمدينة السويداء.

وأضاف أن الشاب من أقارب الفتاة (كاترين مزهر)، والتي ماتزال قضيتها عالقة في ظل مفاوضات جديدة بين عائلة (مزهر) من طرف ورجال دين ووجهاء من السويداء من طرف آخر.

بدوره، اعتبر الناشط سامي الأحمد أن محاولة القتل هذه كانت رسالة من أجهزة النظام الأمنية لعائلة (مزهر)، ولاسيما عقب رفض العائلة تسليم (أنور كريدي) قائد ميلشيا (جمعية البستان) لوجهاء السويداء.

وأضاف الأحمد لـ (كلنا شركاء) أن العائلة تشترط عودة الفتاة المختطفة قبل أي حديث عن تسليم مزهر، وقد قدمت مقترحا لوجهاء السويداء خلال الساعات الماضية، يتضمن نقل الفتاة لطرف محايد، لكي تتمكن من الكلام دون أي ضغوط، كون العائلة متأكدة أن كل الكلام الصادر عن الفتاة والمنقول من قبل الشبكات الموالية للنظام خلال الأيام الماضية كان تحت الضغط والترهيب.