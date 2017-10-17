نجاة قائدين ثوريين من محاولتي اغتيال في درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

نجا اثنان من قادة كتائب الثوار من محاولتي اغتيال فجر اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر)، في ظل عودة عمليات الاغتيال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار .

الناشط أحمد المصري قال لـ (كلنا شركاء) إن مجهولين أطلقوا النار على سيارة (عبد الكحيم الزامل) نائب قائد فرقة (فجر التوحيد) بالقرب من مدينة (طفس) غرب درعا، وقد نجا من محاولة الاغتيال.

وأضاف المصري أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة (رامي الحريري) قائد لواء (البنيان المرصوص) وسط بلدة (الجيزة) في ريف درعا الشرقي، دون أي خسائر بشرية.

وحملت محاولات الاغتيال في الأيام الماضية طابعاً جديداً، فبعد أن كانت معظمها تتم في المناطق المشرفة على مواقع قوات النظام، انتقلت هذه العمليات إلى عمق المناطق المحررة منذ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبلغ عدد عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال منذ مطلع الشهر الجاري نحو 12 عملية.