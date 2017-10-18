مرضى السرطان في حمص بين الألم والحصار

سما السباعي: كلنا شركاء

يعيش يعيشها مرضى السرطان في ريف حمص الشمالي أوضاع صعبة تتلخص بغياب المراكز والمعدات المناسبة في تشخيص الأمراض السرطانية وتأمين الجرعات الطبية، وارتفاع أسعارها.

الشاب “عمار” مريض بسرطان الرئة وهو أب لأربعة أطفال، ما زاد من سوء حالته الصحية عمله في إحدى بسطات بيع الكاز والمازوت، إذ يعاني عمار من حالات اختناق متكررة وهو بحاجة مستمرة لاستخدام الاوكسيجين الصناعي.

ويحتاج عمار أسبوعيا لعمل جراحي لسحب الدم من حول الرئة، ويتم العمل دون تخدير خوفا من دخوله بغيبوبة إذا تم تخديره نتيجة تدهور وضعه الصحي وضعف رئته وعدم قدرتها على تحمل جهاز التنفس الطبيعي.

يقول عمار عن وضعه الصحي إنه بحاجة لمعجزة من الله لشفائه وأمله بالله كبير وهو بحاجة للعلاج خارج ريف حمص الشمالي لعدم توفر العلاج لمرضه وناشد عمار المنظمات وأصحاب القلوب الرحيمة بمساعدته بتوفير العلاج اللازم أو إخراجه للعلاج.

يقول الطبيب “كمال بحبوح” مدير مشفى الرستن الميداني لـ”كلنا شركاء” تم تشخيص ما يقارب 60 حالة مرضية مصابة بسرطان الدم، تشمل فئات عمرية متنوعة بحسب نوع السرطان إذ يكثر بين الشباب مرض الليمفوما وهو مرض سرطاني خبيث، وهناك بعض المرضى ممن هم بمنتصف العمر بين الثلاثينات والأربعينات شخصوا بسرطان القولون والمريء والدرقي وسرطان الرئة.

وأردف الطبيب بأنه يتم تشخيص مرض السرطان عن طريق أخذ خزعات وعينات وإرسالها إلى مخابر في مناطق النظام بحمص، ويعتمد التشخيص على طبيب مختص بأمراض الدم لعدم توفر اطباء مختصين بمرض السرطان.

وقال “بحبوح” من أهم الصعوبات التي تواجه مريض السرطان عدم توفر الأدوية وغلاء ثمنها والعجز عن تأمين الأدوية التي تتناسب مع حالته، وأردف “نتيجة لعدم توفر العلاج الكيميائي والمتمم للسرطان يضطر العديد من المرضى إلى الخروج لحمص ودمشق لطلب العلاج، بينما تم علاج العديد من الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي لاستئصال الورم السرطاني في مشفى الرستن” وذكر أنه قام بالعديد من تلك العمليات الجراحية.

وأبدى الطبيب كمال استياءه واستغرابه من موقف المنظمات والصليب الأحمر، وقال “خاطبنا مئات المرات العديد من المنظمات والجهات الداعمة لتوفير قسم مختص بمرضى السرطان والأمراض المزمنة دون استجابة من أحد (..) الدعم المادي هو ما يلزم لإيجاد قسم مختص بالسرطان وتوفير العلاج المناسب”.

وعرض مدير مشفى الرستن العديد من الاحصائيات والتشخيصات على الصليب الأحمر الدولي والامم المتحدة مطالباً بفتح قسم خاص لمعالجة السرطان وتقديم ما يلزم، لكن ذلك كان دون فائدة نتيجة منع النظام إدخال بعض أنواع الأدوية لا سيما العلاجية منها.

وفي إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فإن السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة على الصعيد العالمي. ويحدث حوالي 70% من حالات الوفاة الناجمة عن السرطان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ويسجَّل أسرع ارتفاع في معدل الوفيات في هذه السياقات مما يزيد الضغط على النظم الصحية الضعيفة أصلاً.