(تحرير الشام) تطرد (داعش) من عدة قرى شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادتها السيطرة على عدة قرى وتلال في ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وتستمر هيئة تحرير الشام في محاولاتها لاستعادة السيطرة على كامل المنطقة في ريف حماة الشرقي التي استولى عليها تنظيم “داعش” يوم الإثنين 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن مصدر عسكري في الهيئة قوله اليوم الثلاثاء: “تم دحر تنظيم داعش من قرية سرحا الشمالية وتلتها ومزارع الحموي وأبو الغر وتلتها وقرية الجرداوي في ريف حماة الشرقي”.

وكان قد صرح القائد العسكري في الهيئة “أبو عبد الرحمن الديري” لـ “إباء” أمس أنهم صدّوا محاولتي تقدم لتنظيم “داعش” على قرية مستريحة بريف حماة الشرقي، وتمكنوا من عطب سيارتين وقتل 3 عناصر من التنظيم وجرح آخرين.

كما قُتل 6 عناصر من تنظيم “داعش” أمس جراء استهداف هيئة تحرير الشام تجمع لهم بصاروخ موجه في قرية أبو الغر.

وأعلنت الهيئة أمس استعادتها السيطرة على قرى مستريحة وشخيتر وتلة شخيتر شرق حماة، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، أدت إلى مقتل 7 من عناصر الأخير.