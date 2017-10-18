تعرّف على الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم رحلات العمرة والحج

كلنا شركاء: الدستور

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم رحلات العمرة والحج.. وتستعرض «الدستور» أهم هذه الضوابط.

1- تخصيص 750 وكيل سعودى لتنفيذ برامج الحج والعمرة لكافة الجنسيات على مستوى العالم.

2- لا يحق لكل وكيل سوى التعامل إلا مع 5 شركات فقط من كل دولة.

3- تخصيص 50 ألف تأشيرة لكل وكيل سعودى سنويا، على أن يقوم الوكيل السعودى بتطبيق برنامج العمرة كاملا داخل الأراضى المقدسة.

4- لا يتم تفعيل السيستم مع الشركات إلا بعد سداد 2000 ريال للتسجيل فى موقعوزارة الحج والعمرة.

5- كافة الإجراءات ستتم بين الجهات الخارجية والسلطات بالمملكة العربية السعوديةإلكترونيا، وسيتم منح تأشيرات العمرة دون مقابل.