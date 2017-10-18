(سيارة الدينامو) أحدث وسيلة مواصلات في مصر: (والله وعملوها السوريين)

كلنا شركاء: آية كمال- المصري اليوم

استيقظ المصريون بمدينة السادس من أكتوبر على إحدى وسائل المواصلات الجديدة، شكلها ليس غريبًا عن الـ«توك توك»، لكن به لمسات جمالية مختلفة وغريبة وجديدة، وكتب أحد هؤلاء المواطنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلمات شكر وتهنئة للذين ابتكروا هذا الاختراع الرائع، قائلًا: «والله وعملوها السوريين، خلوا الـ(توك توك) بقا شكله شيك وله شبابيك».

إسماعيل عبد الحميد موسى، سورى الجنسية، 34 عامًا، هو أحد مؤسسي الفكرة والوكيل المعتمد لهذا الـ«توك توك» الجديد، ويشرح لـ«المصري لايت» أصولها قائلًا: «ليا صديق شريك معايا فى الفكرة، عنده مصنع فى الصين، بنستورد التكاتك الجديدة منها وبنبيعها فى مصر، نفسنا نصنعهم بنفسنا وعندنا المصنع جاهز بس مستنيين التراخيص، وفريق عملنا فى منهم المصريين والسوريين».

وأضاف: «أطلقنا عليه إسم (سيارة الدينامو)، وليس الـ(توك توك)، لأنها تعمل بالكهرباء وليس بالوقود كباقي السيارات، ويبدأ سعرها من 36 ألف جنيه، وسرعتها قرابة 90 كيلومترا، وبها أربع عجلات».

واستطرد: «هي أيضًا ثابتة على الطريق وشكلها أنيق وأكثر نظافة وجمالًا من الـ(توك توك) القديم، كما يوجد منه مقاسات ويسع من 4 لــ 6 ركاب، وله أبواب ونوافذ».

ويعتقد «موسى» أن وسيلة المواصلات الجديدة «آمنة للغاية، وستقضي على مشكلات وحوادث السرقة والاغتصاب والتحرش بالفتيات والحوادث المرورية التى كان التوك توك القديم سببًا فيها».

ويرى وكيل الـ«توك توك» الجديد أن «الفكرة بدأت تنتشر فى مصر فى مختلف محافظاتها، حيث أنها سجلت مبيعات كثيرة خلال الفترة الماضية، وأكثر المحافظات التي بيعت فيها هي سوهاج وأسيوط ومدينة طنطا، لكن لم يتم ترخيص أي سيارة مباعة حتى الآن لأنه فى مرحلة التجريب وجاري إثباتها بشكل قانوني».

ويطمح «موسى» أن تتحول كافة السيارات فى مصر إلى سيارات تعمل بالكهرباء للتخلص من مشكلات الزحام المرورى وعوادم السيارات.