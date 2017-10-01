النظام يُباشر بإقامة 6 مناطق صناعية في الساحل

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كشف مصدر في وزارة الإدارة المحلية الإدارة المحلية التابعة للنظام، أن الوزارة بدأت بأعمال التنفيذ لإقامة 6 مناطق صناعية في الساحل السوري، بكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5,3 مليار ليرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام، أكرم الحسن، قوله إن التكلفة التقديرية للمناطق الصناعية في الساحل بلغت أكثر من 5,3 مليار ليرة، موضحاً أنها مقسمة إلى 2,7 مليار ليرة في طرطوس و2,6 مليار ليرة في اللاذقية.

وأشار الحسن إلى أن المناطق الصناعية والحرفية في طرطوس موزعة إلى المنطقة الصناعية الأولى في مدينة الشيخ بدر على مساحة 7,5 هكتارات وبتكلفة تقديرية بحوالي مليار ليرة، مشيراً إلى أن الثانية في مدينة الدريكيش بمساحة 4,5 هكتارات وبتكلفة 779 مليون ليرة.

وأضاف مدير المدن الصناعية بأن المنطقة الثالثة تقع في مدينة صافيتا بمساحة 11 هكتاراً وبتكلفة 950 مليون ليرة، مؤكداً أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المناطق من خلال مجلس التخطيط الأعلى وقرار وزير المالية التابعة للنظام، وتم إبرام عقود التنفيذ مع شركات القطاع العام وتصديقها وبوشر بتنفيذها.