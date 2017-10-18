كيلو: الكلمة الأخيرة ستظل لواشنطن في الشأن السوري

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قال المعارض السوري ورئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، ميشيل كيلو، إن الكلمة الأخيرة ستظل للولايات المتحدة الأميركية في الشأن السوري، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع منعها من التدخل متى قررت ذلك.

وجاء ذلك في حوارٍ أجراه موقع “جيرون” مع كيلو رجحّ فيه أن تشهد منطقة الشرق الأوسط معركة قادمة، ضد النفوذ والحضور العسكري الإيراني، وأن يكون السوريون على أعتاب مرحلة جديدة ضمن ما يطلق عليه “الصراع العالمي على سوريا”، مقترحاً التفاهم مع الدول المعنية على استفتاء شعبي؛ يقرر وضع روسيا من سوريا.

وأضاف كيلو: إن “الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية، حيال إيران مؤخراً، ستضع السوريين أمام معركة جديدة من نوع مختلف مع إيران، سيدور جزء كبير منها في بلادنا”.

وتابع: “نحن أمام حالة لا يمكن التعايش معها؛ لأنها تخلو من أي وعد سياسي لصالح شعبنا، خلال شهر تقريباً سيكون قد تم القضاء تماماً على الجسم الرئيس لـ (داعش)، وربما (النصرة)، بعد ذلك سننتقل إلى (عملية السلام)”، مؤكداً “الجزء الأساسي من أي سلام لا بد أن يكون بإخراج الإيرانيين والروس من سوريا”.

الصراع بين واشنطن وطهران

وأوضح المعارض السوري أن الصراع بين واشنطن وطهران “سيشهد -إضافة إلى استخدام جميع الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يملكها الطرفان- مواجهات مباشرة وبالواسطة بين أميركا وربما العالم الغربي أيضاً، وبين نظام طهران وامتداداته الخارجية، وستكون سوريا إحدى أهم ساحات المواجهة التي ستمتد إلى كل مكان يوجد فيه المتصارعان، من مزار شريف في أفغانستان وصولاً إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، خصوصاً أنه يلاحظ منذ بعض الوقت وجود سعي إيراني واضح لتحويل جبهة الجولان إلى جزء من جبهة جنوب لبنان أو العكس”.

وحول الخطوات الأولى من مواجهة الدور الإيراني، قال كيلو: “يمكن اعتبار أن بداية المعركة ضد إيران ستكون فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وإقناع الدول الأخرى بتصنيف إيران كدولة مارقة وراعية للإرهاب”، موضحًا أن “الدليل هو دور إيران في مساعدة الأسد على ارتكاب أعمال وحشية بل مشاركتها في جرائمه، فضلًا عن نظامها الشمولي والتوسعي العدواني. في هذا الإطار، ستكون أولوية أميركا ضرب إيران اقتصادياً وعزلها سياسياً، وقد دعا ترامب بقيةَ الدول إلى تأييد الموقف الأميركي والتعاون معه ضد خصمها الإيراني، وفصل الاتفاق النووي عن سياسته الأخرى تجاه طهران، هذا الشق الثاني هو ما يفترض أن نركز عليه، ونعرف كيف نساهم فيه بفاعلية ونشاط”.

ويعتقد كيلو أن “لدى الأوروبيين تحفظات على الموقف الأميركي من الاتفاق النووي، لكنهم لا يؤيدون قيام محور شيعي في المنطقة عنيفٍ وقاتل، ويمارس تهجير شعوب بكاملها، ويخلق مشكلات لأوروبا عبر هجرة شعوب المنطقة التي اقتلعت فجأة من أراضيها”، معقباً أن “وصول إيران إلى حدود فلسطين وتهديد (إسرائيل) سيكون محدداً مهمّاً للموقف الأوروبي الذي سيرفض هذا الأمر”.

روسيا مستفيدة من استراتيجية واشنطن

وأضاف كيلو: “غزا الروس سوريا لأسباب استراتيجية عليا، ليست مذهبية أو طائفية. الروس يحتاجون إلى إيران خلال الصراع العسكري، لكن حاجتهم إليها ستتراجع بعد انتهاء مرحلته الأساسية وتلاشيه التدريجي، ومع بدء المرحلة السياسية؛ ستتناقص حاجة روسيا إلى إيران، وستعمل على تقليم أظافرها في سوريا، وإخراجها من البلاد كقوة عسكرية منافسة لها”.

ولفت كيلو الانتباه إلى أن “للروس تجارب سلبية مع الإيرانيين، فبعد إعلانهم وقف إطلاق نار شامل؛ احتلت إيران سوق وادي بردى، على الرغم من أنهم أصدروا بياناً رسمياً يؤكد أنه لا يوجد فيه أي وجود لـ (داعش) و(النصرة)”. مشيراً إلى أنه “ليس الروس دوماً على الخط نفسه مع إيران، وإذا كان هناك تكامل عسكري اليوم؛ فإن هذا لا يعني انتفاء التنافس والصراع بين الدولتين، وإيران تدرك أنه بمجرد انتهاء المرحلة العسكرية سيتلاشى دورها، وبالتالي هي لا تريد أن تنتهي المعركة بشقها العسكري”.

وختم كيلو حديثه بالقول: “إن الكلمة الأخيرة ستظل للولايات المتحدة الأميركية في الشأن السوري، إن هي أرادت أن يكون لها كلمة”، مشيرًا إلى أنها “ليست جهة مهزومة، ولا يستطيع أحد منعها من التدخل، متى قررت ذلك”.