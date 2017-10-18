قائد (أمنية جرابلس): منع الشبان من الذهاب لمناطق النظام يُجنّبهم الاعتقال

سامي الرج: كلنا شركاء

أصدرت المؤسسة الأمنية في مدينة جرابلس وريفها، يوم أمس الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر)، قراراً يقضي بمنع الشبان ممن هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية من التوجه إلى مناطق سيطرة النظام في حلب، قبل حصولهم على موافقةٍ مسبقة منها.

وجاء في البيان الصادر عن “المؤسسة الأمنية”: “يُمنع توجه أي مدني من مدينة جرابلس وريفها وخصوصاً الشبان الذين هم في سن الخدمة العسكرية، إلى مناطق سيطرة النظام، دون مراجعة المؤسسة الأمنية وأخذ الموافقة”.

وأكدت “المؤسسة”، أن “أي مدني سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، في حال خروجه نحو مناطق سيطرة النظام دون الحصول على الموافقة من المؤسسة الأمنية”.

وأوضح “مصطفى السعيد” قائد المؤسسة الأمنية في مدينة جرابلس وريفها لـ (كلنا شركاء) أن “منع الشبان ممن هم في سن الخدمة العسكرية من التوجه لمناطق سيطرة النظام، جاء خوفاً عليهم من تعرضهم للاعتقال وزجهم في جبهات القتال بجانب مقاتلي نظام الأسد، بالإضافة إلى توثيق أسماء المدنيين الراغبين في التوجه إلى مناطق سيطرة النظام عند حصولهم على الموافقة الأمنية”.

وأضاف “يوجد موظفون في مناطق سيطرة النظام من أطباء وموظفين ومعلمين ومقيمين في مناطق الجيش الحر، حيث يساعدنا قرار الحصول على موافقة من المؤسسة الأمنية، من كشف من هم الموظفون في مؤسسات الجيش الحر ومؤسسات النظام في آن واحد”، مؤكداً “فصل من يثبت عمله في الجهتين دون علم الجهات المختصة من مؤسسات الجيش الحر، وتقديمه للقضاء والمحاكمة”.

واختتم “مصطفى السعيد” حديثه لـ (كلنا شركاء) بقوله: “بدأ العمل في هذا القرار منذ تاريخ يوم أمس الثلاثاء، وتم تعميمه على الحواجز العسكرية والأمنية من أجل تطبيقه”.