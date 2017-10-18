بالصور… روسيا تستخدم أنواعاً جديدةً من القنابل العنقوديّة بقصف إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

تلجأ القوات الروسيّة إلى استعمال قنابل عنقودية جديدة، في قصف المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام شمال سوريا، وقد استخدمتها لأول مرة يوم الإثنين الماضي 16 تشرين الأول/أكتوبر، في ريف إدلب، وتمكنت فرق الدّفاع المدني من تفكيكها.

وشنّ الطيران الحربي الروسي يوم الإثنين عدّة غارات جوية على مناطق متفرقة في ريفي حماة الشّمالي وإدلب الجنوبي، مستخدماً قنابل من النّوع العنقودي صغير الحجم، تنفجر فور تحريكها بقوّة.

وقال “أحمد البرهي”، العنصر الخبير بالمتفجّرات، والذي يعمل مع فرق الدّفاع المدني في ريف إدلب الجّنوبي: “قصفت الطّائرات الحربيّة الروسيّة مساء الإثنين الطرق الرئيسيّة في ريفي حماة الشّمالي وإدلب الجّنوبي بنوع جديد من القنابل العنقوديّة، لها شكل بطارية جافّة ملساء، لا يزيد وزنها على 500 غ، متوسطة الحجم”، مشيراً إلى أن هذه القنابل “تُستخدم لأوّل مرة، وفيها صاعقان من جهتين متعاكستين من الدّاخل”.

وأضاف البرهي في حديث لـ (كلّنا شركاء): “قمنا بنشر صور القنابل الجديدة على مختلف غرف الأخبار، وطلبنا من المراصد العينيّة التّعميم على هذا النّوع من القنابل، ونشرنا بيانات تحذيريّة بعدم لمسها، وخصوصاً من قبل الأطفال، وضرورة إبلاغ فرق الدّفاع المدني المنشرة في أغلب المناطق عند مشاهدتها”.

وعلى الرّغم من انتشار الجيش التّركي في الشّمال السّوري، ودخول محافظة إدلب في مناطق خفض التوتّر، والتي أقرّها مؤتمر “أستانة”، لازالت الطائرات الحربية الروسية تستهدف مناطق في ريف إدلب.

وتعرضت مناطق الشّمال السّوري لقصف من الطيران الروسي على مدى سنوات، وكانت وزارة الدّفاع الرّوسية، قد أقرّت باستعمالها أكثر من مئتي نوع من القنابل في حربها في سوريا.