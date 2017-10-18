رندا قسيس تلتقي دحلان في باريس 

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

نشرت ” رندا قسيس ” رئيسة منصة آستانا السياسية على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك صورةً لها مع ” محمد دحلان ” القيادي الفلسطيني المعروف و عضو المجلس التشريعي

وذكرت ” قسيس ” المعروفة بقربها من روسيا منشوراً مختصراً تحدثت فيه عن أن اللقاء جاء على هامش حضور ” دحلان ” لندوة نقاشية في المركز الفرنسي للعلاقات السياسية والخارجية CPFA الذي يترأسه زوجها رجل الأعمال الفرنسي ” فابيان بوسار ”

ولم ترشح أي تفاصيل عن زمان أو ماهية الإجتماع لكن ” دحلان ” معروف بعلاقاته المثيرة للجدل أحياناً بعديد من القيادات العربية فضلاً عن حضوره قبل عامين لطاولة نقاش الكرملين مع فلاديمير بوتين .