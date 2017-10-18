في أول رحلة تجريبية.. قطار (الحرمين) السريع يصل مكة

وقال رئيس هيئة النقل العام، رميح الرميح إن هذه التجارب تأتي للتأكد من مدى تناغم جميع أجزاء المشروع وكفاءة وسلامة أدائه، قبل التشغيل الرسمي للخدمة.

وأضاف أن وصول القطار إلى محطة مكة المكرمة يأتي استكمالا للبرنامج التجريبي المعتمد لهذا الغرض، واستعدادا لإطلاق الخدمة بعد اكتمال التجارب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية، بشار المالك إن القطار سيلعب دورا بارزا في دعم حركة المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الى جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأكد المالك أن المشروع يشكل واجهة حضارية للمملكة أمام ضيوف الرحمن الوافدين إليها، بغرض الحج أو العمرة وزيارة المدينة المنورة.