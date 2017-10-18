الحركة التجارية تعود إلى معبر باب الهوى

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

عادت صباح اليوم الأربعاء الحركة التجارية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سابق عهدها، بعد توقفها لأشهر على خلفية القتال الذي نشب بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في محيط المعبر في تموز/يوليو الماضي.

وأعلنت إدارة الجانب السوري للمعبر في بيان لها عن بدء فتح المعبر أمام حركة البضائع والمسافرين، وأمام حركة النقل، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبشكل طبيعي.

وفي حديث لـ “كلنا شركاء” مع المتحدث باسم المكتب الإعلامي في معبر باب الهوى قال “تم إبلاغنا من قبل الجانب التّركي أمس عن افتتاح المعبر اليوم بشكل رسمي، وعودته للعمل بشكل طبيعي، وبالنسبة لمواد البناء والإسمنت فتخضع لقوانين تخليص جمركي وبعض الإجراءات ويمكن أن يتأخر دخولها أياماً”.

وفي ترجمة حرفيّة لمتحدث من الجانب التّركي مع الجانب السّوري جاء في الرسالة الصوتية للأتراك: اعتباراً من اليوم سوف يتم إدخال كل المواد التي كنّا قد وضعنا قيود على إدخالها، وستبدأ بالدّخول إلى الجانب السّوري.

وكانت السّلطات التركية أغلقت معبر باب الهوى وبشكل كامل أمام حركة نقل البضائع التجارية والنقل ومواد البناء، وكذلك أمام حركة المسافرين، في نهاية شهر تموز الماضي بعد الاشتباكات التي شهدتها مناطق الشمال السوري بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشّام والتي انتهت بسيطرة الأخيرة على مناطق واسعة في ادلب.

وتسبب هذا القرار بغلاءٍ كبيرٍ في مواد البناء والتجهيزات الكهربائية في إدلب وريفها، حيث أصبح الطريق البديل لهذه البضائع القادمة من باب السلامة يمر بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة (ب ي د) والذي فرض أتاواتٍ كبيرةٍ على مرور المواد نحو إدلب، كان يدفعها أهل إدلب من جيوبهم.