مصرع العميد عصام زهر الدين

حذيفة العبد: كلنا شركاء

كما توقّع الكثير من المحللين والمطلعين على الشأن السوري، بأن أوان تصفيته قد حان، أكدت مصادر موالية للنظام اليوم الأربعاء، مصرع القيادي البارز في قوات النظام “عصام زهر الدين” قائد الحرس الجمهوري في قوات النظام.

وذكرت المصادر الموالية للنظام ومنها الإعلام الحربي المركزي، وشبكة دمشق الآن والقناة الخاصة بقاعدة حميميم ومصادر أخرى القيادي البارز في قوات النظام؛ أن “زهر الدين” لقي حتفه بانفجار لغم في منطقة حويجة صقر بدير الزور، وهي منطقة انسحب منها “داعش” خلال الأيام القليلة الماضية.

واكتسب العميد الذي كان يطلق عليه لقب (سفاح اللاجئين) شهرةً واسعةً خلال الآونة الأخيرة بإطلاقه عبر إعلام النظام تهديداتٍ للاجئين السوريين حال عودتهم للبلاد.

وتسببت هذه التصريحات بموجة انتقادات كبيرة بحق حكومة النظام التي تدعي ترحيبها بكل العائدين إلى سوريا، الأمر الذي دعا الكثير من المحللين والمطلعين على الشأن السوري إلى التأكيد بأن نظام بشار الأسد سيعمل على تصفية عصام زهر الدين، وهو ما حدث اليوم، بحسب المصادر الموالية.