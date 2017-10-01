النظام يخسر 6 دباباتٍ والبراميل المتفجرة تمطر بلدات جبل الشيخ

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

استهدفت مروحيات النظام بلدات جبل الشيخ الخاضعة لكتائب الثوار، صباح اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، بعشرات البراميل المتفجرة بالتزامن مع قصف مدفعي ومحاولات تقدم من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له، باتجاه بلدات (بيت جن ومغر المير)، خسرت خلالها قوات النظام ستّ دباباتٍ استهدفها الثوار.

الناشط سامر الخطيب قال لـ (كلنا شركاء) إن مروحيات النظام استهدفت منذ ساعات الصباح الأولى بلدة (بيت جن) ومحيطها بأكثر من 24 برميلا متفجرا، بالتزامن مع محاولات تقدم قوات النظام باتجاه بلدة (بيت جن) ومزرعتها.

وأَضاف أن قوات النظام استقدمت تعزيزات من مقاتلي الفرقة الرابعة و ميلشيا (حزب الله) إلى بلدة (دربل) التي تعتبر مقر عمليات قوات النظام في المنطقة، وذلك عقب فشل قوات النظام باقتحام بلدات جبل الشيخ المحررة خلال الفترة الماضية، على الرغم من محاولتها السبعة.

وطال استهداف مروحيات النظام كلاً من بلدات (بيت جن وبيت سابر ومغر المير) بأكثر من 240 برميل متفجر منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبأكثر من 1400 صاروخ وقذيفة مدفعية، ومع ذلك فإن كتائب الثوار تمكنت من التصدي لجميع محاولات قوات النظام، وتجاوز عدد قتلى النظام 100 قتيلاً منذ بدء حملته على بلدات غرب العاصمة.