ميليشيات النظام تحتل قصور (رستم غزالي) وأقربائه منذ سنوات

مضر الزعبي: كلنا شركاء

للعام الرابع على التوالي لا تزال قوات النظام وميليشيا (حزب الله) تستقر بقصور عائلة (الغزالي) الواقعة غرب بلدة (قرفا) في ريف درعا، وقد منعت أي شخص من العائلة الدخول إلى منطقة القصور والتي تتجاوز مساحتها الـ 400 دونم.

الناشط أحمد الغزالي قال، إن قوات النظام انسحبت من مختلف أحياء بلدة (قرفا) في ريف درعا، باستثناء المنطقة التي تتواجد بها قصور اللواء (رستم غزالي) و أشقاؤه، فهي منطقة عسكرية مغلقة تتواجد بها مقار لميلشيا (حزب الله) بقيادة (أحمد الكايد) ومقار لقوات النظام.

وأضاف الغزالي في حديث لـ (كلنا شركاء) أن النظام أبلغ عائلة (الغزالي) بأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة ومن غير المسموح لأي شخص أن يدخلها في الوقت الحالي، وذلك بعد محاولاتهم المتكررة لدخول منازلهم المصادرة.

وكان (رستم غزالي) حاول مطلع العام 2015 إخراج ميلشيا (حزب الله) من قصره في بلدة (قرفا)، وذلك بعد أن تمت السيطرة على القصور في العام 2013، وعقب فشله في ذلك أحرق منزله في حادثة اشتهرت بذلك الوقت، وهذه الزيارة كانت الأخيرة لمنزله قبل أن تتم عملية تصفيته بعدها مباشرة.

وقال الناشط أحمد إن اللواء (غزالي) وأشقاءه يملكون قرابة خمسة آلاف دونم بمحيط بلدة (قرفا) وعلى طريق دمشق ـ درعا الدولي وجميعها في الوقت الراهن تحت سيطرة قوات النظام وميلشيا (حزب الله) التي تنشر في بلدة (قرفا).