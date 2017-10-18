اعتقالات متبادلة بين ميليشيات إيران والأسايش شمال حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

طالبت منظمة حقوق الإنسان في مدينة عفرين أمس الثلاثاء، بالإفراج عن المعتقلين في بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة ميليشيات تتبع إيران بريف حلب الشمالي، فيما وجهت المنظمات الحقوقية والمدنية في مدينة عفرين رسالتها للنظام السوري مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وجاء في الرسالة “إلى السادة مسؤولي الحكومة السورية بحلب، في ظهر هذا اليوم تم احتجاز أكثر من أربعين مدنيا من سكان عفرين، وذلك على طريق حلب-عفرين، وبالقرب من نبل، والذين كانوا عائدين من حلب، وهم الآن محتجزون في بلدة نبل، لدى إحدى العائلات التي تدعي فقدان أثر أحد أبنائها في عفرين، وهم سيبقون في الاحتجاز حتى يعود ابنهم، بالإضافة إلى احتجاز 100 شخصا منذ عشرة أيام”.

وأضافت المنظمة “فإننا كمنظمة حقوق الإنسان نناشد السادة مسؤولي الحكومة السورية للتدخل بالأمر وإطلاق سراحهم، كما ندعو مسؤولي كل من نبل والزهراء إلى التنسيق في إقامة العلاقات ولحل المشاكل القائمة بطرق ودية”

وفي تطور آخر أغلق عناصر الآسايش في مدينة عفرين اليوم الأربعاء، الطرق بين مدينتي عفرين وحلب بعد اعتقال المجموعات المسلحة التابعة للنظام في بلدتي نبل والزهراء العديد من المدنيين من أهالي مدينة عفرين أمس الثلاثاء.

في السياق، احتجز عناصر الآسايش عناصر من قوات النظام لدى مرورهم بطريق الكاستيلو شمال مدينة حلب أمس الثلاثاء، الأمر الذي دفع عناصر الميليشيات الشيعية في بلدتي نبل والزهراء على اعتقال عدد من المدنيين أمس.