مشعل العدوي: فاجعة رحيل مجرم

مشعل العدوي : فيسبوك

القتيل عصام زهر الدين لم يكن أول سفاحي هذه الحقبه الذي ينجو من الحساب ، فقد سبقة سيل من القتله اللذين حلمنا يوماً أن نراهم في أقفاص العداله وأن تطالهم يد القانون يوماً .

منذ أن صرح المجرم زهر الدين تصريحه الشهير والذي بدا فيه فوق سلطات المجرم الأكبر بشار الأسد توقعنا إنتحاره قريباً بخمسطعشر رصاصه كما انتحر النظام من سبقه من مجرمين من غازي كنعان لجامع جامع لرستم الغزالي للعميد سليمان والسلسله تطول.

بغض النظر عن طريقة رحيل النافق زهر الدين إلا أنه من الثابت أن هذا النظام السفاح يُشكل مفرخة لكل أشكال المجرمين والإجرام وأن لديه الإمكانيه للتعويض السريع فكثر هم من هم مستعدين لبيع ضمائرهم مقابل المال أو المجد الزائف ، إنهم كُثر كُثرة الأحذية العسكريه في مستودعات الجيش ، وسهل إستبدالهم سهولة إستبدال الحذاء .

نعم إنها فاجعة للعداله ، فاجعة للحق ، فاجعة لأحلامنا أن نرى هؤلاء القتله بعد محاكمتهم محاكمه عادله ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم ذلك الحق الذي منعوه عن عشرات آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم في سجون الطاغيه .

فاجعة لدولة القانون المنشوده والتي يجب أن تقوم أساساتها على جماجم القتله والمجرمين والطغاة الذين دمروا البلاد وعاثوا فيها قتلاً وإعتقالاً وتهجيراً .

اليوم وكما فعلت في مناسبات نفوق جيف سابقه أُعزي نفسي وأُعزي أيتام سوريا وأراملها ومشرديها ومهجريها بنجاة مجرم من المحكمة والموت شنقاً على يد أصحاب الحق والذين ذاقوا الويلات على يد هذه الأدوات الرخيصه القذره .