التعمير بعد تدمير: كيف يستغل النظام دمار الممتلكات وتشريعات الأراضي

كلنا شركاء: جهاد يازجي- مؤسسة فريدريتش إيبرت- ترجمة ياسر الزيات- الجمهورية

ملخص

يقوم النظام السوري منذ ست سنوات بتدمير المناطق والأحياء التي سيطرت عليها المعارضة، وبمحو وتزوير سجلات الممتلكات، وبمصادرة العقارات وتوزيعها على المجتمعات الموالية له؛ وهو يفعل ذلك بغية إخضاع المجتمعات المؤيدة للمعارضة، وتعزيز سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي، وشراء الولاء، وتوسيع السيطرة الإيرانية على الأجزاء الاستراتيجية من البلاد.

في الوقت نفسه قام النظام بإصدار كثيرٍ من القوانين والتشريعات، التي قوننت نقل الأصول العامة إلى محسوبيه. وقد جرى استهداف المناطق العشوائية بطريقة مماثلة، بذريعة الإعداد لإعادة الإعمار واعتماد مشاريع جديدة للتخطيط العمراني. يحاول النظام استغلال دمار البلاد لجمع الأموال والاستيلاء على الأصول الاقتصادية.

ينبغي على المانحين المحتملين في المستقبل أن يستخدموا أي نفوذ بحوزتهم لعكس أكبر قدر ممكن من هذه السياسات وضمان عملية إعادة إعمار أكثر إنصافاً وتوازناً، بما في ذلك، على سبيل المثال، اشتراط عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، أو على الأقل حصولهم على تعويضات عادلة، قبل تقديم أية مساعدات مادية.

1. مقدمة

خلال السنوات الست التي انقضت منذ بداية الانتفاضة، كانت القضايا المتعلقة بحقوق الأراضي والممتلكات مصدر كثير من الشجون بالنسبة للسوريين: من مخاوف التطهير الطائفي والإثني، إلى استيلاء أزلام النظام على الأملاك العامة، أو تحويل هذه الأملاك إلى مكافآت لحلفاء النظام، وصولاً إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف منع عودة اللاجئين والتلاعب بمسيرة إعادة الإعمار.

ثمة اليوم أدلة ظرفية هامة تُبيّن دور النظام في التدمير المادي للممتلكات، وفي إتلاف وتزوير السجلّات، وهي تكشف عن عمليات ترحيل وإحلال استهدفت الشرائح السكانية المؤيدة للمعارضة. من جهة أخرى، ثمة أسباب حقيقية للاعتقاد بأن النظام يحاول القيام بتغيير ديموغرافي في عدة مناطق، خصوصاً دمشق وحمص وجبال القلمون على طول الحدود اللبنانية. كما أن القوانين الجديدة التي تنظم إدارة أراضي وأصول الدولة، معدّةٌ بوضوح لنقل الممتلكات العامة إلى مستثمري القطاع الخاص (اقرأ: محاسيب النظام)، بينما تسهّل التشريعات المتعلقة بمعاملات الملكية تجريد الأسر الفقيرة من ممتلكاتها، أيضاً لصالح شخصيات مرتبطة بالنظام.

من جهة أخرى تحاول إيران الحصول على تعويضات لقاء دعمها للنظام عبر حيازة الأراضي في مختلف أنحاء البلاد. هدف ذلك واضح: تأسيس معاقل ومناطق نفوذ تقوّي موقعها، سواءً ضمن سوريا بعد انتهاء النزاع، أو في نزاعها الأوسع مع دول أخرى في المنطقة.

تعتبر قضايا حقوق الملكية أيضاً مسألة أساسية بالنسبة للتخطيط لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى ديارهم. إلى أين سيعودون، وبأي سجلّات ملكية؟ القوانين والتشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة تُظهر نظاماً يفضّل أن تسير عمليات إعادة الإعمار باتجاه بناء مجمّعات سكنية راقية على أراضي وممتلكات السكان المهجّرين.

وبينما تقترب الحرب من نهايتها في أجزاء كبيرة من البلاد، ويزداد الحديث عن إعادة الإعمار، تبدو هذه القضايا راهنة أكثر من أي وقت مضى.

سأجادل في هذه الورقة بأن وراء سياسات وجهود النظام المتعلقة بالأراضي والممتلكات هدفين عريضين: أولاً أن يستعملها كسلاح حرب ووسيلة إضافية لتعزيز سيطرته السياسية، وتكثير أوراقه التفاوضية في أي مباحثات مقبلة، وإحكام قبضته الأمنية على المناطق الأكثر حيوية من البلاد؛ وثانياً أن تخدم مصالح نخبه الاقتصادية وتتيح لهم الإفادة من الجهود الضخمة المتوقعة لإعمار ما كان النظام نفسه قد تسبّب بتدميره.

2. خلفية تاريخية

2.1 إعادة توزيع الأراضي الزراعية

بعد عدة سنوات من استقلال البلاد، وبعد تحقق قدر طيب من النمو الاقتصادي (العائد جزئياً إلى استثمار القطاع الخاص في الزراعة)، والذي كان يجري في ظل مشهد سياسي مضطرب للغاية، اتحدت سوريا مع مصر عام 1958 ليؤسّسا معاً «الجمهورية العربية المتحدة». التزمت الجمهورية المتحدة برنامجاً اقتصادياً اشتراكياً، أدى إلى تأميم الأصول الخاصة، بما في ذلك الأراضي والبنوك والمؤسسات الصناعية واستثمارات الدولة. لم يقتصر طموح الحكام الجدد على إعادة توزيع الثروة الاقتصادية فحسب، بل شمل أيضاً إضعاف القاعدة الاقتصادية للنخب السياسية المسيطرة، ولا سيما شريحة ملّاكي الأراضي الذين جنوا ثرواتهم وأملاكهم في ظل الإمبراطورية العثمانية ومن بعدها الانتداب الفرنسي الذي حكم البلاد بين 1920 و1946.

تمثلت أهم جوانب هذه السياسة في توزيع الأراضي على الفلاحين، وفي تحديد سقف ملكية الأراضي، والذي جرى على الأسس التالية: بالنسبة للأراضي المروية، والتي كان تمثل الجزء الأصغر من مجمل الأراضي الزراعية، كان سقف الملكية 80 هكتاراً للعائلة الواحدة، مع إضافة عشرة هكتارات لكل فرد وبحد أقصى 40 هكتاراً إضافياً؛ أما الأراضي غير المروية فقد كان سقفها 300 هكتار، مع إضافة 40 هكتاراً لكل فرد وبحد أقصى 160 هكتاراً إضافياً.

2.3 أداة لتعزيز السيطرة السياسية

في أوائل الستينات، اعتمدت الحكومة السورية سياسة «الحزام العربي» في شمال شرق سوريا. وكان الهدف خفض نسبة الأكراد الذين يعيشون في الشمال الشرقي للبلاد (حيث يتركزون بأعداد كبيرة) والذي اكتُشفت فيه موارد نفطية جديدة تضاف إلى وفرة الأراضي الخصبة فيه. حفزت هذه السياسة عمليات نقل وتوطين للقبائل العربية في مناطق الحدود التركية بهدف تقويض الهيمنة الديموغرافية للأكراد في المنطقة، وبالتالي تضييق الخناق على دعاوى الحكم الذاتي الكردي. في وقت لاحق أجبر عشرات القرى العربية على النزوح بعد تشييد سد الفرات وارتفاع منسوب المياه المحتجزة خلفه، وقد أعيد توطين هؤلاء السكان أيضاً في المنطقة الحدودية شمال شرق البلاد.

بقيت العلاقة بين الحكومة السورية والسكان الأكراد مشوبة بالتوتر لعدة عقود. عام 2008 أصدرت الحكومة المرسوم 49 الذي يشترط الحصول على ترخيص قانوني قبل شراء أو بيع أو قسمة الأراضي في المناطق الحدودية، والتي عُرّفت بأنها المناطق الواقعة على بعد 25 كيلومتراً من الحدود (بعدما كانت كانت 10 كيلومترات قبل المرسوم). اعتبر الأكراد في ذلك التحديد استهدافاً لهم بشكل خاص، رغم أن أهالي محافظة درعا المتاخمة للأردن تأثروا به أيضاً.

2.4 المنعطف الليبرالي

شهد عهد بشار الأسد، أي العقد السابق لانتفاضة عام 2011، تحديات إضافية للوضع الذي استقرت عليه سياسات توزيع الأراضي. نتجت هذه التحديات عن تغييرات تشريعية أطلقتها النخبة الجديدة الليبرالية-اقتصادياً، والتي صعدت إلى السلطة جنباً إلى جنب مع الرئيس الجديد.

من جهة أخرى، تزامن عهد الأسد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وازدهار الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط. وقد استندت لبرلة الاقتصاد السوري خلال الفترة 2000-2010 أساساً على تحرير التجارة الخارجية، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الخاص، وتوفير أجواء تجارية أكثر ترحيباً وتشجيعاً، والتركيز على القطاعات الخدمية. تلت ذلك سلسلة من التغييرات في الإطار القانوني والتشريعي هدفت لجذب المستثمرين الخليجيين والمغتربين السوريين الساعين لتحقيق عائدات سريعة وهوامش ربح عالية.

كان الحريق الذي اندلع في مبنى السجلّ العقاري في حمص عام 2013، والخوف من فقدان المزيد من سجلّات الملكية، أحد الأسباب التي دعت لبذل الجهود في جمع وحفظ هذه السجلّات. وقد بدأت منظمة اليوم التالي (التي تتخذ من اسطنبول مقراً لها) بعمليات رقمنة ضخمة لسندات الملكية، بالإضافة للملفات القضائية المتعلقة بالنزاعات حول حقوق الملكية. وقد قام المشروع الذي ما يزال جارياً حتى الآن برقمنة مئات آلاف السجلّات في محافظتي حلب وإدلب . بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المجالس المحلية في مناطق المعارضة سجلّات توثيق عقاري خاصة بها لتمكين المقيمين هناك من إجراء معاملات الأراضي والعقارات.

يبقى أن أحد أهم التحديات التي تواجه هذه الجهود هو محدودية حجم الأراضي المسجلة. وفقاً لبعض التقديرات فإن حوالي 50 بالمئة فقط من الأراضي في سوريا مسجلة رسمياً، في حين تم ترسيم حدود 40 بالمئة أخرى دون تسجيل رسمي. علاوة على ذلك ما تزال العديد من السجلّات ورقية . الأسوأ من ذلك أن السجلّات العقارية في المناطق العشوائية، أي حيث تستمد المعارضة زخمها الأكبر، ضعيفة من الناحية القانونية وهي بالكاد تكفي لإثبات الملكية. نظراً للنسبة العالية لهذه المناطق (حوالي 40 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية في سوريا غير منظم) فإن حقوق ملكية ملايين السوريين لمنازلهم (وبالنسبة لمعظم اللاجئين والنازحين: منازلهم السابقة) معرضة للخطر.

في آب 2016، أعلن رئيس المديرية العامة للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن لدى مكتبه نسخة من جميع سندات الملكية في جميع أنحاء سوريا وهي مخزنة في مكان آمن . فإذا كان ادعاؤه صحيحاً فستمتلك الحكومة السورية نقطة قوة إضافية مع هذا العدد الكبير من سجلّات الممتلكات، سواء في سياق إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع أو في مصادرة ممتلكات السكان في المعاقل السابقة للمعارضة.

على أي حال، من الواضح أن هناك من الوقائع (المتصلة بتدمير الممتلكات والسجلّات) ما يكفي لتعقيد عودة اللاجئين والنازحين، ومنعهم من استعادة أملاكهم.

3.2 البعد الطائفي

ما يزال البعد الطائفي لسياسة النظام السوري فيما يتعلق بالأراضي والممتلكات، ولا سيما استهدافه المجتمعات السنيّة ومحاباته العلويين، موضع نقاش محتدم.

ينفي أنصار النظام وجود أي دافع من هذا القبيل، ويجادلون بأن النظام لجأ في مختلف أنحاء البلاد إلى ميليشيات مكوّنة من مقاتلين سنّة (مثل آل برّي في حلب وبعض قبائل الرقة ودير الزور)، وبأنه ما يزال يتمتع بدعم بعض شرائح الطبقة الوسطى العليا والبرجوازية في كل من دمشق وحلب. من جهة أخرى لم يحدث أن استُهدف السنّة الذين يعيشون في مناطق تركّز الأقليات. أخيراً قد يكون استهداف المناطق السنيّة مجرد انعكاس لديموغرافيات الانتفاضة، أي لجملة الأسباب التي تجعل السنة يعارضون النظام والأقليات يساندونه.

المنطقتان اللتان أباح المرسوم رقم 66 تدميرهما في دمشق، والمناطق السبع التي ذكرها تقرير هيومن رايتس ووتش، وتقريباً جميع المناطق التي دمّرها النظام وهجّر سكانها كانت مناطق سنيّة إلى حد كبير. وبالعكس، جميع المناطق العشوائية في دمشق والتي سبق ذكرها وبقيت في مأمن من الدمار هي مناطق أقليات: معظم سكان المزة 86 والسومرية وعش الورور علويون، وتقطن الدويلعة أكثرية مسيحية، في حين يعيش في جرمانا مزيج من المسيحيين والدروز.

هذا وقد عزّز الشعور باستهداف السنّة تسمية «سوق السنّة» التي أطلقت في حمص على الأسواق المنشأة لبيع الأثاث والسلع المسروقة التي «يعفّشها» الشبيحة من بيوت المعارضين، وقد انتشرت هذه التسمية في عدة مدن سورية أخرى.

لذلك، حتى لو لم يكن لدى النظام السوري وإيران سياسة تطهير طائفي ممنهج على مستوى البلاد، فهما لم يترددا في تهجير السنّة حين تطلّبت ذلك احتياجاتهم السياسية والأمنية –حيث كان السنّة خطراً على مصالحهم– وفي استبدالهم تالياً بعلويين أو أبناء أقليات آخرين.

3.3 مشتريات الأراضي الإيرانية

انخراط إيران في النزاع السوري موثق الآن على أوسع نطاق. وقد كان لدعم طهران العسكري والأمني، بالإضافة للمساعدة الاقتصادية الهائلة، تأثير كبير على مصير حليفها. لكن هناك أدلة على قيام الإيرانيين أيضاً بشراء الأراضي والعقارات (على الأقل في بعض أنحاء البلاد) مما يثير تساؤلات حول أهداف طهران الطويلة الأمد في سوريا.

في دمشق أيضاً انتشرت شائعات أخرى تفيد شراء إيران (إما بشكل مباشر أو عبر وكلاء) لمساحات وممتلكات في حي المزة في المنطقة المحيطة بالسفارة الإيرانية، وكذلك في منطقة البحصة قرب المركز الثقافي الإيراني، فضلاً عن مدينة حمص. علاوة على ذلك، في نيسان 2016، نشب حريق راحت ضحيته عدة محلات تجارية في بلدة دمشق القديمة، وقد تم اتهام الإيرانيين بالتسبب به واعتباره محاولة لإفساح الطريق لمشترين شيعة، على الرغم من أن آخرين اتهموا محاسيب النظام . معظم هذه الادعاءات غير مدعومة بأي أدلة، إلا أنها كانت خطيرة بما يكفي ليقوم أحد العلماء المؤثرين والمؤيدين للمعارضة، الشيخ كريّم راجح، بإصدار فتوى في آب 2015 تحرّم بيع الأراضي السورية لمواطنين إيرانيين لما في ذلك من خدمة للمخطط الإيراني الهادف إلى السيطرة على البلاد ونشر التشيّع .

هناك أيضاً دافع اقتصادي، فطهران تريد الاستفادة من الدعم المالي الضخم الذي قدمته لدمشق، وهي تعرف أنه ليس لدى النظام القدرة على رد الجميل نقداً. وفي الوقت نفسه، ترغب الشركات الإيرانية في تهيئة نفسها لإعادة الإعمار وتعرف أن من شأن قطاعي العقارات والبناء أن يجتذبا نشاطاً تجارياً معتبراً. في حزيران 2014، قال رئيس الوزراء السوري وائل حلقي إن «الشركات الإيرانية هي شريك سوريا الأساسي في إعادة إعمار البلد» . في كانون الثاني 2017، وقعت الحكومتان السورية والإيرانية عقداً تحصل بموجبه الشركات الإيرانية على حوالي 11,000 هكتار من الأراضي في المنطقة الساحلية لتطوير مشاريع زراعية وإنشاء مستودعات لتخزين النفط .

ولا تخفى الدوافع السياسية والأمنية أيضاً. ففي حين لا يمكن التعويل على الطائفة الشيعية السورية، والتي تمثل أقل من 1 بالمئة من السكان ويستحيل أن تلعب أي دور سياسي وعسكري مهم، يرجح أن تساهم حيازة الأراضي في تحقيق بعض السيطرة على مجالات استراتيجية محددة، ولا سيما في جبال القلمون على طول الحدود اللبنانية.

ومن شأن حيازة الأراضي أن يقوّي احتمالات إنشاء الممرّ البرّي الممتد من إيران وحتى البحر المتوسط مروراً بالعراق. في أيار 2017، ذكرت صحيفة الغارديان أن طهران غيّرت مسار الممرّ البرّي التي تسعى لإنشائه بين طهران وساحل المتوسط، حيث سيمرّ الطريق الجديد «من دير الزور إلى السخنة إلى تدمر، ثم دمشق، وبعد ذلك الحدود اللبنانية، حيث يمكن تحقيق الهدف الأكبر المتمثل بتقوية حزب الله جزئياً من خلال عمليات التبادل الديموغرافي. ومن هناك جرى تخيّل طريق آخر نحو اللاذقية والبحر المتوسط، مما يمنح إيران طريقاً بحرياً خارج الخليج العربي الخاضع لمراقبة مشدّدة» . ساهمت التطورات الميدانية الأخيرة في تعزيز هذه المزاعم، فقد سعت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران للاستيلاء على السخنة أولاً، قبل أن تتقدم بسرعة نحو الحدود العراقية.

3.4 التهجم على حقوق الملكية في المناطق الكردية

في الأثناء شهدت مدينة منبج، والتي تتنازعها جماعات مسلحة كردية وعربية، إتلاف سجلّاتها العقارية، فقد اشتعلت النيران في المبنى الذي يضم سجلّات الأحوال المدنية والأراضي بعد استيلاء قوات الاتحاد الديموقراطي على البلدة في آب 2016. أثار ذلك شكوكاً حول نية الحزب الكردي في إتلاف سجلّات ممتلكات العرب في المدينة لمنع أي دعاوى ملكية من طرفهم . تقع منبج في قلب المنطقة ذات الأغلبية الكردية الممتدة على طول الحدود التركية، حيث تشكل جزيرة ذات أغلبية عربية وتركمانية . ورغم عدم توفر الدليل على مسؤولية الاتحاد الديموقراطي عن الحادثة، إلا أن معظم المقالات المنشورة على وسائل إعلام المعارضة السورية كشفت عن حساسية المسألة وعن النظرة العامة تجاه ما حدث، فقد عزّز ارتفاع التوتّر الإثني في منبج (كما هو حال التوتّر الطائفي في حمص) من شبهة ارتكاب خطأ متعمّد.

4. الدمار كرأسمال: اقتصاديات الأراضي والممتلكات

سيتطلب الحجم الهائل من تدمير سوريا جهود إعادة إعمار ضخمة: تشير تقديرات عديدة أن إعادة بناء سوريا ستتطلب استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار. يتحمل النظام القسط الأعظم من مسؤولية هذا الدمار، لكن ذلك لم يمنعه من التهيؤ للمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار بمجرد انطلاقها.

أظهر النظام نشاطاً خاصاً في تنظيم القطاع العقاري، في مراهنة منه على تمكين محاسيبه من السيطرة على المزيد من الأصول في كبرى المراكز الحضرية. تم التذرع بالحاجة لتمويل إعادة الإعمار من أجل تغيير الأطر القانونية بطريقة تسهل فعلياً الاستيلاء التدريجي، لا على الأراضي العامة فحسب، بل أيضاً على مناطق الإسكان غير المنظم الذي تعيش فيه الفئات الأشد فقراً، بما يخدم مصالح محاسيب النظام.

وبما أن فرص الأعمال محدودة نتيجة انهيار معظم الاقتصاد واستمرار العقوبات الدولية، تعتبر العقارات من المجالات النادرة لتحصيل أرباح مستقبلية محتملة. يضاف إلى ذلك أن حجم الدمار سيجعل القطاع العقاري هو الأكثر ربحية لسنوات وعقود قادمة، ومن هنا حاجة النظام للتأكد من سيطرة محاسيبه على أكبر قدر ممكن من الأراضي والممتلكات بانتظار إعادة الإعمار.

4.1 التشريع لنقل ملكية الأصول العامة إلى المحاسيب

يتمثل منطق المرسوم في أن الشركات القابضة العاملة بموجب قانون الشركات القابضة أكثر مرونة من الهيئات الحكومية، فهي تقلل الروتين البيروقراطي وتحد من الفساد وتوفر خدمات أكثر كفاءة. يحتوي المرسوم على قشرة احترام وتظاهُر بحماية المصلحة العامة حين ينصّ على أن الشركات القابضة مملوكة بالكامل من قبل الوحدات الإدارية. لكن لا توجد تقييدات من هذا النوع على ملكية الشركات التابعة للشركة القابضة – لا يسمح القانون للشركة القابضة بالقيام بأنشطة تجارية، فهي مجرد واسطة لتعزيز ملكية الشركات التابعة المختلفة. بعبارة أخرى، يمكن للشركات القابضة إنشاء شركات تابعة ضمن مشاريع مشتركة مع مستثمرين من القطاع الخاص بدون سقف ملكية، ما يسمح للأخيرين بامتلاك أغلبية الأسهم. وقد أكد المسؤولون الحكوميون أنه سيتم إنشاء شركات تابعة ضمن مشاريع مشتركة مع المصالح الخاصة، وأن هدف الشركات القابضة هو في المقام الأول تطوير المشاريع العقارية.

يقدم هذا الترتيب للمستثمرين ثلاث مزايا. أولاً سيتمكن المستثمرون من القطاع الخاص (أي في السياق السوري الحالي محاسيب النظام) بشكل غير مباشر من إدارة جميع الأصول العقارية الكبيرة التي تعود ملكيتها للمحافظات والمدن السورية. ثانياً، بما أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها منشأة بموجب قانون الشركات، وبالتالي ليست هيئات حكومية، فهي لن تضطر لخوض عمليات مناقصة عامة، بل ستمنح العقود للشركات التي تختارها. ومع أن المناقصات الرسمية عرضة للفساد، إلا أنها على الأقل توفر الحد الأدنى من الشفافية وضمانات حماية المصلحة العامة؛ كل ذلك سينتهي الآن. أخيراً، ستعفى الأصول المنقولة إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم، باعتبارها ملكية عامة. بعبارة أخرى، ستستفيد الشركات القابضة المنشأة بموجب هذا المرسوم من مزايا العمل بموجب قانون الشركات ومن مزايا امتلاك الأصول العامة في آن واحد.

وهكذا، بعيداً عن مزاعم حماية المصلحة العامة، ستستخدم الشركات القابضة غطاء لحماية مستثمري ومقاولي القطاع الخاص المشاركين في تطوير المشاريع، سواء على أراضي الدولة أو على الأراضي الخاصة التي تمت مصادرتها.

في أيار 2017، وضعت قائمة أولية بالمشاريع التي ستقدم للمستثمرين بموجب قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولو أن المشاريع التي تتضمن أصولاً على شكل أراضٍ أو عقارات ما تزال محدودة .

4.2 استهداف النظام لسكان العشوائيات

يضع النظام عينيه أيضاً على مختلف المناطق العشوائية الكبيرة المحيطة بالمدن. بالإضافة إلى الأبعاد الهامة الأخرى لاستهداف المناطق العشوائية والتي نوقشت أعلاه (البعد السياسي والأمني والطائفي) هناك أيضاً بعد اقتصادي واضح.

تعود خصوصية المناطق العشوائية إلى تواجدها داخل أو قرب المراكز الحضرية، ما يضفي عليها قيمة خاصة. بالإضافة إلى ذلك، لا يملك سكان هذه المناطق بالعادة سنداً قانونياً قوياً يثبت أملاكهم، مما يسهّل تجريدهم منها. كما توجد بالفعل قوانين تحظر أو تقيّد وجود المناطق العشوائية، مما يسهل استهدافهم من ناحية قانونية وسياسية.

وفي حمص أعلنت السلطات في آب 2015 موافقتها على مشروع التخطيط العمراني لمناطق بابا عمرو والسلطانية وجوبر، وقد كانت جميعها معاقل للمعارضة المسلحة قبل تدميرها على يد قوات النظام ، وقد أحيى هذا المشروع مشروع «حلم حمص» المثير للجدل الذي عارضه المجتمع المحلي عام 2007 . وفي محافظة حماة، بعدما سوّت قوات النظام منطقة وادي الجوز بالأرض، أعلنت لجنة الاستثمار والتطوير العقاري عن فتح المنطقة للمستثمرين .

العدد الكبير من قوانين وتشريعات الملكية والإسكان التي تم سنها في السنوات الأخيرة يضيء على أهمية هذا القطاع في أعين النظام، والذي يستعد لحقبة ما بعد الحرب. في نهاية المطاف، قد يؤدي تدميره البلد إلى تمكينه من جني فوائد اقتصادية.

خاتمة

سيكون للهندسة الديموغرافية التي أجراها النظام السوري منذ عام 2011، من خلال التدمير والطرد والسلب وإعادة التوزيع، تأثير قوي على حقبة ما بعد النزاع. سيستمر الشعور العميق بالظلم والسلب لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن تندلع النزاعات بين المالكين المسلوبين والمستفيدين الجدد من التدمير وتزوير السجلّات.

غداً حين تنطلق عمليات إعادة الإعمار، ستؤثر القرارات المتعلقة بحقوق وملكية وتبادل الأراضي والممتلكات على كثيرٍ من القضايا: من يعود، وإلى أين؟ وما الأصول التي سيمتلكها العائدون؟ وما هي المناطق التي لها أولوية إعادة الإعمار؟ وهل سيضطر محاسيب النظام الذين استولوا على مساحات كبيرة من الأراضي والممتلكات إلى إعادة أي شيء؟ وما الذي ينبغي فعله بالنسبة للذين اشتروا عقارات على أراضٍ صودرت بشكل غير عادل؟

وفي حين يبدو أن النظام يحقق ما لا يمكن وقفه من الانتصارات والاختراقات في مسيرته الرامية للقبض على جميع أوراق المفاوضات السياسية في المستقبل، يبدو أنه سيواجه عدة عقبات في طريقه. من المرجح مثلاً أن تفشل عملية إعادة الإعمار الموجهة أكثر مما ينبغي لصالح الأغنياء، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في حجم هذه الشريحة حالياً؛ فقد غادر كثيرٌ من الشرائح الوسطى العليا والبرجوازية، ومعظم الذين بقوا أصبحوا أكثر فقراً بكثير.

كما أن حاجة إعادة الإعمار للتمويل الخارجي ستكون نقطة قوة في يد كل من يستطيع تقديم هذا التمويل. وبالتالي ينبغي على المانحين ممارسة قوتهم النسبية ليس فقط في التأثير على خيارات النظام السياسية، بل أيضاً في إبطال كثيرٍ من سياسات الأراضي والممتلكات التي انتهجها خلال السنوات الست الماضية، وذلك في سبيل إعادة إعمار أكثر عدلاً وتوازناً.