وفد قوى الثورة العسكري يطالب بإطلاق سراح معتقلي سجن حمص فوراً

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا وفد قوى الثورة السورية العسكري المؤسسات الدولية والمعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين في سجن حمص المركزي، ووقف التهديدات التي يتعرضون لها، وإطلاق سراحهم فوراً.

وجاء في بيان لوفد قوى الثورة السورية العسكرية، نشره اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول/أكتوبر)، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن معظم السجناء والمعتقلين في سجن حمص المركزي هم من الناشطين السلميين من أبناء حمص في بداية الثورة، مشيراً إلى أنهم قاموا باستعصار عام إثر قيام رئيس السجن العميد “بلال سليمان” بتقديم عناصر من سجانيه والموالين للنظام إلى لجنة الصليب الأحمر المعنية بتفقد أوضاع المعتقلين على أنهم سجناء ليدلوا بشهادتهم زوراً وبهتانا.

وأضاف البيان أن إدارة السجن ردت على الاستعصاء بمحاصرة السجن وقطع الكهرباء والماء عنه، تمهيداً لاقتحامه، مؤكداً أن السجناء يتعرضون لصنوف من التعذيب اليومي والتعامل الطائفي الموثق بالأدلة.

وطالب الوفد في بيانه من المؤسسات الدولية والمعنية بتحمل مسؤولياتها وعدم ترك المعتقلين في هذا السجن وغيره لـ “البربرية الطائفية التي يتعامل بها نظام الأسد ضد معارضيه”.

ودعا الوفد المؤسسات الدولية والمعنية إلى وقف التهديدات التي يتعرض لها المسجونون، وإطلاق سراحهم فوراً بعد فترة اعتقال طويلة دون سند قضائي وقانوني، وتعويضهم.

كما طالب الوفد المؤسسات المعنية للتحرك الفوري والعاجل وحل هذه القضية على وجه الخصوص، وقضية المعتقلين بشكل عام وفق ما نصت عليه القرارات الدولية.