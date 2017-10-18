بالأسماء والصور… (قسد) تنعى 11 قتيلاً في الرقة ودير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول/أكتوبر)، عن مقتل 11 من عناصرها، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور.

وأصدر المركز الإعلامي للوحدات الكردية المكون الرئيسي لميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم بياناً قالت فيه إن 11 من عناصرها قُتلوا في الفترة بين 25 أيلول/سبتمبر الماضي، و16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أثناء مشاركتهم في حملتي “غضب الفرات” في مدينة الرقة و”عاصفة الجزيرة” في دير الزور.

وكانت قد أعلنت (قسد) يوم أمس الثلاثاء عن سيطرتها على المستشفى الوطني في مدينة الرقة، مكملةً بذلك سيطرتها على كامل مساحة المدينة، بعد يومين على انسحاب عناصر “داعش” من المنطقة.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن ميليشيات (قسد) سيطرت على قرى ومدن ريف دير الزور الغربي بالكامل بعد انسحاب عناصر تنظيم “داعش” إلى مناطق سيطرة التنظيم في الريف الشرقي، بالاتفاق مع الميليشيات، مشيرةً إلى أن جميع عناصر التنظيم هم من الأنصار، وقد أحرقوا آلياتهم قبل خروجهم.

سجلات قتلى الوحدات الكردية:

الاسم الحركي: باهوز إيله

الاسم والنسبة: بلال أكمان

اسم الأم: شكرناز

اسم الأب: سدات

محل الولادة: إيله

مكان وتاريخ مقتله: الـ 12 من تشرين الأول 2017/ الرقة

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الاسم الحركي: جوان قامشلو

الاسم والنسبة: محمد حماد سليمان

اسم الأم: شوفة

اسم الأب: حمادة

محل الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ مقتله: الـ 14 من تشرين الأول 2017/ الرقة

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الاسم الحركي: جوان شدادي

الاسم والنسبة: خضر فرحان سلطان

اسم الأم: عيدة

اسم الأب: فرحان

محل الولادة: الحفا

مكان وتاريخ مقتله: الـ 8 من تشرين الأول 2017/ دير الزور

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الاسم الحركي: ديار جل آغا

الاسم والنسبة: أحمد أسود الهسود

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: أسود

محل الولادة: تربه سبيه

مكان وتاريخ مقتله: الـ 15 من تشرين الأول 2017/ دير الزور

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الاسم الحركي: أسد شدادي

الاسم والنسبة: حمد الحسن

اسم الأم: سميرة

اسم الأب: إبراهيم

محل الولادة: الحنة الشرقية

مكان وتاريخ مقتله: الـ 8 من تشرين الأول 2017/ دير الزور

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الاسم الحركي: حجي مغا

الاسم والنسبة: محمد الحمد

اسم الأم: جميلة

اسم الأب: محمد علي

محل الولادة: حلب

مكان وتاريخ مقتله: الـ 11 من تشرين الأول 2017/ الرقة

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الاسم الحركي: إبراهيم

الاسم والنسبة: إبراهيم الجاسم

اسم الأم: سعدة

اسم الأب: أحمد

محل الولادة: الرقة/ سمرا

مكان وتاريخ مقتله: الـ 25 من أيلول 2017

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الاسم الحركي: إبراهيم

الاسم والنسبة: إبراهيم الشبلي

اسم الأم: خود أحمد

اسم الأب: عبد الله

محل الولادة: الرقة – السمرا

مكان وتاريخ مقتله: الـ 27 من أيلول 2017/ الرقة

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الاسم الحركي: مظلوم قامشلو

الاسم والنسبة: حمو عبد شيخو

اسم الأم: خنسة

اسم الأب: عبد

محل الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ مقتله: الـ 14من تشرين الأول 2017/ الرقة

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الاسم الحركي: شاهين شدادي

الاسم والنسبة: إبراهيم سلطان

اسم الأب: خليل

محل الولادة: الحنة الشرقية

مكان وتاريخ مقتله: الـ 8 من تشرين الأول 2017/ دير الزور

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الاسم الحركي: سوار كري سبي

الاسم والنسبة: سوار خليل

اسم الأم: بريشان

اسم الأب: إبراهيم

محل الولادة: كري سبي

مكان وتاريخ مقتله: الـ 16 من تشرين الأول 2017/ الرقة