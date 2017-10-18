(نضال قبلان) يُطالب بسحب الجنسية من كل سوري شمت بمقتل (زهر الدين)

صفوان أحمد: كلنا شركاء

طلب “نضال قبلان” السفير السابق للنظام في تركيا، من “بشار الأسد” سحب الجنسية السورية من كل سوري شمت بمقتل القيادي البارز في قوات النظام “عصام زهر الدين” قائد الحرس الجمهوري في قوات النظام.

ونشر “قبلان” اليوم الأربعاء، وعقب مقتل “زهر الدين”، عدداً من التدوينات على صفحته في “فيسبوك”، نعى فيها ابن محافظته “زهر الدين”، وقال في أحدها: “أنا ما قلتها لغير السيد الرئيس… لكنك سيدي وأخي وحبيبي وصديقي”.

وأضاف “لطالما اعتبرناك أكبر من الموت يا زين الرجال. اخترت طريق الشهادة والنصر وكتبته بدمك الطاهر”، “كنت تؤمن أن الشهادة بداية… وتنتظر الصعود إلى سماء المجد والخلود… باسما منتصرا… اعذرني يا أخي وصديقي فلا كلام يعبر عما يختلج في القلب والعقل. كما التقينا هنا… سنلتقي هناك… الى اللقاء ابو يعرب حبيب القلب… هنيئا لتراب يحتضنك… وسماء تستقبلك بالزغاريد يا عريس السماء”.

وتابع: “اضحك على الموت… اضحك في عليائك… اضحك فأنت أكبر منه… لم يجرؤ على النظر في عينيك… فأتاك غدرا..!!، نحن نؤمن أن الحياة مجرد قميص والموت بداية.. فكيف إذا كانت البداية… بالشهادة. صقر الجبل (التسمية التي كنت تحب)”.

وتوجه “قبلان” إلى بشار الأسد بطلب، قال فيه: “سيدي الرئيس حماك الله: بحق دماء عصام وعلي وكل الشهداء، أرجوك… باسم ملايين الشرفاء لتسحب الجنسية من كل سوري شمت بشهادتهم”. مضيفاً “وحق روحك سننتصر لدمك”.

وكان قد توقّع الكثير من المحللين والمطلعين على الشأن السوري، بأن أوان تصفية “زهر الدين” قد حان، وخاصة بعد أن هدد السوريين الذين غادروا البلاد بمحاسبتهم حال عودتهم إلى سوريا، حتى لو سمحت لهم حكومة النظام بذلك، قائلاً: “أرجوك لا تعد، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن عهدا لن نسامحك”، وأضاف قائلاً “نصيحة من هالذقن لا حدا يرجع منكن”.