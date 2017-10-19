2000 جرار إيراني إلى النظام وخط تجميع قيد التفاوض

كلنا شركاء: رصد

كشفت وزارة الصناعة في حكومة النظام عن وجود عملية تفاوض بين الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية وكل من شركة “نيرو وأي تي إم” الإيرانية لاستيراد ألفي جرار دفع ثنائي باستطاعات مختلفة، إضافة لإقامة شركة مشتركة سورية إيرانية لخط تجميع الجرارات على أرض الشركة.

وأفاد موقع “الوطن أون لاين” الموالي بأن الوزارة أعلنت أنه يجري التفاوض حالياً بين الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء والوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الإسمنت مع شركة المستشار لتوريد آليات للشركة وإعادة تأهيل صالات الوحدة في حلب.

وأكد وزير الصناعة في حكومة النظام، أحمد الحمو، على “ضرورة الاستفادة من الشركات الإيرانية عبر توفير وتأمين مستلزمات وزارة الصناعة والجهات التابعة لها عبر خط التسهيلات الائتماني الثاني الموقع مع إيران”.

وخلال ترؤسه اجتماعاً مع مجموعة العمل للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي مع إيران، دعا الحمو للتمتع بالمرونة الكافية من الطرفين في سبيل الوصول إلى صيغ تعاون مقبولة تسهم في توفير متطلبات العمل والإنتاج في الشركات الصناعية وإقلاعها بطاقاتها القصوى.