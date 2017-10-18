(أحرار الشام) تُحمّل روسيا مسؤولية سلامة معتقلي سجن حمص

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

هددت حركة أحرار الشام الإسلامية/قطاع حمص، باستهداف مواقع قوات النظام وشبيحته، إذا ما استمر النظام في انتهاكاته بحق المعتقلين في سجن حمص المركزي.

وأفاد بيان للحركة نشرته مساء أمس الأربعاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، بأنه لا يمكن أن تقبل الحركة باستمرار التفاوض مع روسيا في ظل ما يتعرض له المعتقلون في سجن حمص المركزي من ممارسات إجرامية وتهديدات انتقامية، محملة الجانب الروسي مسؤولية وضع حد لتلك الممارسات والانتهاكات.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أنه من أهم شروط دخولها عملية التفاوض هو فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، “الأمر الذي يؤكد عدم استجابة النظام ومن ورائه الضامن الروسي في المضي قدماً في اتفاقية مناطق خفض التصعيد”.

وحذّرت الحركة النظام من مغبة الاستمرار في هذه الانتهاكات، مؤكدةً “ستتعرض كافة مواقع عصابات الأسد الإرهابية شبيحته للاستهداف، وسيدفع الثمن غالياً”.

ودعت الحركة كافة المؤسسات الثورية المدنية والعسكرية إلى تبني قضية المعتقلين والدفاع عنها إعلامياً وحقوقياً، وبأي وسيلة مشروعة.

كما أكدت دعوتها للمجتمع الدولي وجميع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة إلى وقفة حقيقة وبذل أقصى الجهود ووضع حد لممارسات النظام بحق السجناء والمعتقلين، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

وختمت الحركة بيانها برسالة إلى الضامن الروسي، قالت فيها إن عليه أن يعي خطورة ما يقوم به النظام من انتهاكات بحق المعتقلين وتصعيد القصف على المناطق المدنية، وماله من عواقب وخيمة، “ويتوجب عليه أيضاً إلزام نظام الأسد بسلوك المسار التفاوضي في معالجة شاملة لملف المعتقلين”.