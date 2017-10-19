لليوم الثالث… مظاهراتٌ في مناطق الإدارة الذاتية تُندد باختفاء (أوجلان)

زياد عدوان: كلنا شركاء

تشهد المناطق التي تُسيطر عليها الإدارة الذاتية في مدينة حلب وعفرين مسيراتٍ ومظاهراتٍ نهاريةٍ وليلية، لليوم الثالث على التوالي، تنديداً بانقطاع الأخبار عن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة ايمرالي في تركيا، عبد الله أوجلان.

ويُجبر عناصر الأسايش أصحاب المحلات والأسواق على إغلاق محلاتهم بشكل يومي ولمدة تتجاوز الخمس ساعات، كما أن الإدارة الذاتية في مدينة حلب نصبت خيماً وسط العديد من الأحياء التي تسيطر عليها.

ويُلقي مسؤولون في الإدارة الذاتية الكلمات التي تتحدث عن فكر “أوجلان” ونظرته الديمقراطية لمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وشهدت بعض الأحياء الشرقية التي تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية مساء أمس الثلاثاء قيام بعض الشبان والشابات، بتقطيع ملابسهم والبكاء والعويل بشكل مرتفع في المظاهرات مع ترديد اسم “أوجلان”.

وتعيش مدينة عفرين نفس النموذج الذي تفرضه الإدارة الذاتية في مدينة حلب على المدنيين، فيما تم نصب العديد من الخيم في عدة قرى ومناطق تابعة لمدينة عفرين، بالإضافة للقيام بمسيرات ليلية يقوم بها مؤيدو زعيم حزب العمال الكردستاني، وتم إيقاد النيران والتجول في العديد من الأحياء في مدينة حلب بالإضافة لتكرار نفس الأمر في مدينة عفرين.

وأكدت مصادر ميدانية في الأحياء التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية في حلب وفي مدينة عفرين لـ (كلنا شركاء) أنه إذا صح نبأ وفاة زعيم حزب العمال الكردستاني أو بقي مختفياً دون معرفة مصيره، فإن المظاهرات والمسيرات ستستمر مع البدء بإضرابات في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال سوريا.