ماهي السلع التي تحتكر ميليشيات النظام إدخالها إلى درعا؟

سامر عزام: كلنا شركاء

باتت عمليات تهريب السلع إلى أسواق محافظة درعا تنحصر بعددٍ محددٍ من الأصناف، ولاسيما عقب انتظام عمليات إدخال السلع والمواد العذائية من المعابر الرابطة بين ريف السويداء الغربي والمناطق المحررة من درعا، ولكن على الرغم من تواجد هذه المعابر فإن بعض السلع لاتزال محتكرةً بيد قوات النظام والميلشيات المواليه له.

أرباحٌ خيالية

زياد الرفاعي، أحد تجار المعابر بين السويداء ودرعا، قال إن كافة السلع التي يتم إدخالها للمناطق المحررة من درعا تدخل عبر معبرين أساسين يربطان بين شرق درعا وغرب السويداء، وهما (معبر صما الهنيدات) الرابط بين بلدة (المليحة الشرقية) شرق درعا وبلدة (صما الهنيدات) غرب السويداء، وهذا المعبر هو الأكبر في الجنوب السوري، أما المعبر الثاني فهو (الأصلحة) الرابط بين بلدة (أم ولد) شرق درعا و(الأصلحة) غرب السويداء.

وأضاف الرفاعي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن جميع السلع والمواد الغذائية المستهلكة في المناطق المحررة تدخل عبر هذه المعابر باستثناء (الأدوية والمحروقات) فهذه السلع لها طرق خاصة، مشيراً إلى أنه من غير المسموح للتجار إدخالها عبر المعابر التقليدية.

وقال عبد الله الزعبي، وهو صيدلي من ريف درعا الشرقي، لـ (كلنا شركاء)، إن النظام يُسهّل عمليات إدخال الأدوية للمناطق المحررة لقادة الميليشيات الموالية له بشكل حصري، وذلك مقابل خدمات يتم تقديمها من قبل قادة هذه الميليشيات، وقد اتضح ذلك من خلال اعترافات (أنور كريدي) قائد ميلشيا (جمعية البستان) في السويداء، فقد اعترف أن فرع الأمن العسكري منح الشبكة التي قامت بخطف الفتاة (كاترين مزهر) تسهيلات لتهريب صفقة أدوية بقيمة 15 مليون ليرة سورية للمناطق المحررة من درعا.

وأضاف الزعبي أن نسبة ربح المهربين على الأدوية تتراوح بين 35 في المئة للمستهلكات الطبية، و70 في المئة لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأطفال، وهذه النسبة من ثمن المبيع في مناطق سيطرة النظام، موضحاً أنه بشكل وسطي مرابح هذه الشبكات على كلف فاتورةٍ بمليون ليرة سورية تصل إلى 500 ألف ليرة سورية.

وأشار أحمد الحريري، وهو تاجر محروقات في درعا، إلى أن المحروقات التي يتم إدخالها للمناطق المحررة من درعا جميعها تأتي من محافظة السويداء، وتُشرف على عمليات إدخالها شخصيات مقربة من الأفرع الأمنية في السويداء على رأسهم صاحب محطتي وقود (النصر) و(باسم رضوان) قائد ميلشيا (السوري القومي).

وأضاف الحريري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن نسبة الربح في المحروقات تتراوح بين 70 في المئة و110 في المئة، وذلك بالمقارنة مع المبيع في مناطق النظام، مؤكداً أنه يُمنع إدخال ولو لتر واحد من المحروقات إلى المناطق المحررة، إن لم يكن بالتنسيق مع الشبكات المخولة بالمهمة من قبل النظام.

أسعارٌ موحدة

وأكد فيصل غرز الدين، وهو تاجر من السويداء، لـ (كلنا شركاء)، أن أسعار السلع والمواد الغذائية في محافظتي درعا والسويداء أصبحت قريبة من بعضها، ولم يعد هناك فوارق كبيرة في الأسعار، وذلك عقب اعتماد قوات النظام سياسة (الترفيق)، مشيراً إلى أن حاجز (المسمية) على طريق دمشق ـ السويداء، يأخد الأتاوات من التجار، وهذا ما يؤدي لرفع أسعار السلع الداخلة إلى السويداء ودرعا على حد سواء.

وأضاف غرز الدين أن قوات النظام تحتكر فقط المحروقات والأدوية الداخلة إلى المناطق المحررة في درعا.