10 قتلى لـ (جيش خالد) في هجومٍ فاشلٍ غرب درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

شنّ جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) مساء يوم أمس الأربعاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً على مواقع كتائب الثوار في بلدتي (مساكن جلين والمجاحيد) غرب درعا، عقب إعلان الأخيرة معركة (نصرة حيط) نهاية الأسبوع المنصرم.

وقال الناشط أحمد الديري، إن مقاتلي جيش خالد تمكنوا من السيطرة على الحاجز (الرباعي) الرابط بين ريفي درعا الغربي والشرقي لساعات، قبل أن تتمكن كتائب الثوار من استعادة الحاجز الواقع في بلدة (مساكن جلين) غرب درعا.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أنه بالتزامن مع عمليات جيش خالد باتجاه الحاجز الرباعي كان هناك هجوم مماثل باتجاه حاجز (المجاحيد)، وقد تمكن من التقدم هناك قبل أن تتمكن كتائب الثوار من استعادة جميع نقاطها في المنطقة.

وأشار إلى أن كتائب الثوار تمكنت من تدمير مضادين من عيار 23 مم لجيش خالد، وقتل 10 عناصر، خلال هجومه الأخير على نقاطها في ريف درعا الغربي، وأكد أن من ضمن القتلى اثنان من قادة جيش خالد وهما (أبو محمد عابدين، وعبد الله الصفوري).

ولفت الديري إلى أن هجوم جيش خالد المباغت أتى في ظل استمرار عمليات التمهيد الناري من قبل كتائب الثوار باتجاه نقاطه في كل من (تل عشترا ـ تل الجموع ـ كتيبة م د ـ بلدة جلين) ضمن معركة (نصرة حيط) المعلن عنها نهاية الأسبوع المنصرم والهادفة لفك الحصار عن بلدة (حيط) في ريف درعا الغربي.