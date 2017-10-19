التطبيق العام القادم… رفعٌ كبيرٌ للرسوم الجامعية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قالت مصادر إعلامٍ مواليةٍ إن وزارة التعليم العالي التابعة للنظام أصدرت قراراً برفع رسوم التسجيل في الجامعات، رغم الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين.

ونقل موقع “صاحبة الجلالة” الموالي عن مصادر في وزارة التعليم العالي في حكومة النظام قولها إن قرار رفع رسوم التسجيل الجامعية فيما يخص الموازي والتعليم النظامي لا تطبق بمجملها على العام الحالي، وإنما العام القادم، باستثناء رسم كشف العلامات وامتحان اللغة ورسم الدورة التكميلية ورسم خارج الجامعة، علماً أن الرسوم الجديدة لن تطبق على الطلاب القدامى المقبولين في التعليم الموازي وإنما تطبق فقط على من سيقبل هذا العام في الجامعات والمعاهد.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع رسوم الموازي لكلية الآداب لتصبح 70 ألف ل.س، ولكلية العلوم 75 ألف ل.س، ولكلية الحقوق والاقتصاد والتربية 80 ألف ل.س، ولكلية الزراعة 100 ألف ل.س، وكليات الفنون الجميلة والهندسات عدا الزراعة 150 ألف ل.س.

كما تم رفع رسوم الموازي لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة لتصبح 200 ألف ل.س، وزيادة رسوم ماجستير التأهيل والتخصص إلى 12500 ل.س، وزيادة رسوم دبلوم التأهيل التربوي إلى 5000 ل.س.

وفيما يخص التعليم المفتوح يدفع الطالب رسم المادة 5000 ل.س ولأول مرة تقديم، ويدفع الطالب في حال الرسوب بالمادة للمرة الأولى 6500 ل.س، كما يدفع الطالب في حال الرسوب بالمادة للمرة الثانية 7500 ل.س.

وتمت زيادة رسوم الطالب في المرحلة الجامعية الأولى في الكليات النظرية للمرة الأولى لتصبح 2800 ل.س، وزيادة رسوم الطالب في المرحلة الجامعية الأولى في الكليات التطبيقية لتصبح 3100 ل.س، وفي حال إعادة التسجيل 1800 ل.س، و5000 ل.س للمسجلين في السنة الأخيرة.

ورفع رسوم الموازي لماجستير التأهيل والتخصص لتصبح 150 ألف ل.س، إضافة إلى رفع رسم التسجيل على امتحان اللغة الخاص بالماجستير والدكتوراه إلى 3000 ل.س، ورسم كل مقرر في الدورة التكميلية إلى 2000 ل.س، ورفع رسم التقدم إلى أي مادة من خارج الجامعة إلى 3000 ل.س.

كما تم رفع رسم معادلة الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا للسوريين أو من في حكمهم إلى 5000 ل.س، ورسم كشف العلامات إلى 2000 ل.س، ورفع رسم المصدقة البديلة عن المصدقة المفقودة في المرة الأولى إلى 5000 ل.س، ورفع رسم المصدقة البديلة عن المصدقة المفقودة للمرة الثانية إلى 10000 ل.س، ورسم الاعتراض على نتيجة امتحانية إلى 1000 ل.س لكل مقرر ويعاد إلى الطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.

وتم رفع رسم التقدم لامتحان اللغة الأجنبية لدرجة الماجستير والدراسات العليا التخصصية الطبية العامة والفرعية والدكتوراه إلى 3000 ل.س، ورسم الدورة الصيفية إلى 1000 ل.س ويسدد قبل بدء الدورة في المواعيد التي تحددها الجامعة.

وعن رسوم الخدمات الجامعية للطلاب العرب والأجانب وتسدد سنوياً وذلك بمبلغ 5000 دولار للسنة التحضيرية لكليات: الطب – طب الأسنان – الصيدلة، و3500 دولار لكليات الهندسة بفروعها – الزراعة – الطب البيطري – الفنون الجميلة، و2000 دولار لباقي الكليات، و1400 دولار للمعاهد التقانية لطب الأسنان، و1200 دولار للمعاهد التقانية (طبية صحية حاسوب سياحة فندقي و1000 دولار لباقي المعاهد، ويسدد الطلاب الفلسطينيون الحاصلون على شهادة فلسطينية 50 في المئة من هذه الرسوم.

وفيما يخص تقسيط رسوم الموازي، يسمح بتقسيط رسومها، ورسوم السوري غير المقيم والعرب والأجانب سواء في مرحلة الجامعية الأولى أم الدراسات إلى ثلاثة أقساط خلال العام الدراسي، وفي حال أراد الطالب أكثر من ذلك فإنه يتقدم بطلب إلى رئاسة الجامعة ليصار إلى ذلك.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام في كتاب لها موجه إلى رئاسة جامعة تشرين، أن الرسوم الجديدة للتعليم الموازي تطبق فقط على الطلاب المسجلين لأول مرة في الجامعة بدءاً من العام الدراسي 2017-2018، ويطبق على الطلاب الذين غيروا قيدهم للعام الدراسي 2017-2018، أما الطلاب القدامى فيستمرون بالرسوم التي قبلوا على أساسها حتى التخرج بمن فيهم الطلاب من الكليات الطبية الذين قبلوا في السنة التحضيرية.

وعن الطالب القديم المسجل قبل العام 2017-2018 الموقف تسجيله أو الراسب يسدد 50 بالمئة من الرسم الذي سجل بموجبه، أما الطالب المستجد الذي قبل أول مرة في العام 2017-2018 فيسدد كامل الرسم في حال الرسوب أو إيقاف التسجيل.

ووفقاً لموقع وزارة التعليم العالي في حكومة النظام، كانت رسوم الطالب المقبول في الجامعات السورية بموجب مفاضلة التعليم الموازي والحاصل على الشهادة الثانوية السورية، على النحو التالي:

-160000 ل.س من طلاب كليات الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة.

-110000 ل.س من طلاب لكليات الهندسة بفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة.

-60000 ل.س من طلاب كليات الزراعة والطب البيطري.

-45000 ل.س من طلاب كليات العلوم.

-40000 ل.س من طلاب كليات الآداب والعلوم الإنسانية بأقسامها والشريعة.

-50000 ل.س من طلاب باقي الكليات والمعاهد العليا الأخرى.