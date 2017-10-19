بعد 27 عاما.. أول طائرة سعودية تصل بغداد

وقالت الوزارة في بيان لها إن مطار بغداد الدولي استقبل أول طائرة سعودية بعد توقف دام 27 عاما، مبينة أن هذه الطائرة تابعة لشركة ناس السعودية للطيران.

وأضافت الوزارة أن وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، والقائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد كانا باستقبال الطائرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصل، الخميس، إلى بغداد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.