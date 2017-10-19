(الجولاني) يظهر في حماة رداً على ادعاءات إصابته

رشا دالاتي: كلنا شركاء

بثت هيئة تحرير الشام، مساء أمسٍ الأربعاء، شريطاً مصوراً يظهر فيه قائدها “أبو محمد الجولاني” يخطب في مقاتليه في قريتي المشيرفة وأبو دالي شمال حماة، مكذباً الدعاية الروسية التي أكدت تعرضه لإصابة خطرة وبتر إحدى يديه بعد استهداف اجتماعٍ له، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقال الجولاني في الشريط الذي بثته مؤسسة “أمجاد” التابعة للهيئة إن “خيارنا العسكري هو رأس مالنا الذي نحن لا تستغني عنه أبداً نتوقف كاستراحة مجاهد حتى ترتب ونجهز أنفسنا للغزو، اما أن نلغي الخيار العسكري فهذا لن يحلم به أعداؤنا”.

ولفت قائد “تحرير الشام” إلى أن الكثر ممن حملوا السلاح يطالبونهم بالاستسلام مضيفاً “نحن مطالبون أن نقدم له شيء يعيد له أمله وثقته بالله”.

وتابع في السياق “سنقول لهم لا بصوت عالٍ، بلغة أخرى، بالقنابل، بالمفخخات، بالرشاشات، بالبنادق، بالاقتحام، بالاستشهاديين، بكل ما نملكه من قوة وطاقة”.

ويؤكد الشريط على صحة “الجولاني” الجسدية، وبدا أنه تقصد تحريك كلتي يديه في إشارة إلى عدم مصداقية الرواية الروسية التي أكدت بتر إحداهما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق هذا الشهر مقتل قياديين في “هيئة تحرير الشام”، وإصابة “الجولاني” بجروح خطيرة، أدت إلى بتر يده.