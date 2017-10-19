الجولة السابعة من (أستانة) نهاية الشهر الجاري

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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، أن الجولة السابعة من مفاوضات أستانة، ستعقد يومي 30-31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس إن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار اتفقت على عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى السابع بشأن سوريا في إطار عملية أستانا في 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن العاصمة الكازاخستانية أستانة تستقبل منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، جولات المناقشات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والتوصل لاتفاقيات تكون أرضية بين كتائب الثوار ونظام بشار الأسد، نحو حل ينهي الأزمة والصراع على الأراضي السورية.

وعُقدت في أستانا ستّ جولات من المباحثات حول سوريا، تمخض آخرها عن إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب، كجزء من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات، وتضاف إلى ثلاث مناطق، شمالي مدينة حمص، وفي الغوطة الشرقية، وفي درعا.