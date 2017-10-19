عكاظ: وزيرٌ سعوديّ يزور الرقة تمهيداً لإعادة الإعمار

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أكدت صحيفة “عكاظ” السعودية إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج “ثامر السبهان” زار منطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي يوم أمس الأول (الثلاثاء) مع بيرت ماكغورك منسق التحالف الدولي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشفها أن السبهان التقى المجلس المدني لمدينة الرقة في عين عيسى، وأجرى عدة اجتماعات مع مسؤولي المدينة للاطلاع على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وبحسب مسؤول مدني، توقع أن يشارك السبهان في حفلة الإعلان الرسمي لتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، الذي من المتوقع أن يكون في اليومين القادمين.

من جهة أخرى؛ نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحالف الدولي قولها إن زيارة السبهان للريف الشمالي ووقوفه على الأوضاع في المدينة، تأتي في إطار التفاهم السعودي الأمريكي حول إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة.

وأفصحت أن الرياض وواشنطن ناقشتا إعادة إعمار الرقة، بحيث يكون للسعودية الدور البارز في إعادة الإعمار.

ولفتت إلى أن واشنطن بحثت مع السعودية والإمارات إعادة إعمار المدينة وتأهيلها، بعد الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب الطويلة مع داعش، بحسب “عكاظ”.

ونشرت صحيفة يني شفق التركية المقربة من الحكومة الأربعاء تقريرا عن الزيارة، قالت فيه إن واشنطن أوكلت إعادة إعمار الرقة إلى السعودية التي التقى ممثل عنها (السبهان) بـ”قادة المنظمة الإرهابية”، في إشارة إلى ميليشيات (ب ي د) الذي تصنفه تركيا على لوائح الإرهاب.

وأشارت الصحفية في تقريرها إلى أن السبهان والمسؤول الأمريكي “زاروا مخيمات العمال الكردستاني بدعوى محاربة داعش لتخصيص أموال الإعمار بدعم من الدول الخليجية، حيث توضح أنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى الرياض اتفق مع السعودية والبحرين على تمويل إعادة مناطق في الرقة والحسكة ودير الزور وحلب (التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي) بقيمة مليار دولار”.

زيارة السبهان للرقة تأتي في إطار شراكة السعودية في الحرب على داعش ،يحاول البعض توظيفها للإساءة للعلاقات السعودية التركية، لنوقف هذا التخندق. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧