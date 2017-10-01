بعد زيارته السيدة رقية… رئيس الأركان الإيراني يهدد إسرائيل من دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

استقبل بشار الأسد اليوم الخميس في دمشق، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري والوفد المرافق له، عقب لقاء الأخير أمس مع نظيره في قوات علي أيوب، مطلقاً تهديداتٍ لإسرائيل إن انتهكت المجال الجوي السوري أو الأراضي السورية.

وتعهد باقري بتعزيز التعاون مع قوات النظام في مواجهة إسرائيل وكتائب الثوار، وقال خلال مؤتمر صحفي مع أيوب “ليس مقبولا أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري في أي وقت يشاء”.

وقال باقري “نتواجد في دمشق للتأكيد والتنسيق والتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين من الصهاينة والإرهابيين”. وأضاف “ناقشنا سبل تعزيز العلاقات في المستقبل ورسمنا خطوطا عريضة لهذا التعاون”.

وكان علي أيوب أقام مراسم استقبال رسمي لنظيره الإيراني، وقال خلال المؤتمر الصحفي إن “العلاقات التي تربط بين الجيشين السوري والإيراني راسخة ومتينة وتعمدت بدماء الشهداء في مواجهة الإرهاب” مؤكداً أن “الخبرات العسكرية المتراكمة لها دور كبير في عملية القضاء على الإرهاب ونحن على يقين بأن دور محور المقاومة سيتعزز وتزداد قدرته على مواجهة التحديات المختلفة”.

واتهم رئيس أركان قوات النظام واشنطن بأنها “تحاول إعاقة تقدم الجيش العربي السوري في عملياته لمكافحة الإرهاب عبر المجموعات التي ارتهنت لمشيئتها أو بالإيعاز للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش وغيره لمهاجمة الجيش السوري.”

وقبل بدء لقاءاته الرسمية مع بشار الأسد ووزير دفاعه وقائد أركانه، توجه محمد باقري إلى أحياء دمشق القديمة وسط العاصمة فور وصوله الثلاثاء الأراضي السورية، وقالت قناة العالم الإيرانية إنه زار مقام السيدة رقيّة.