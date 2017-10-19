عبوّةٌ ناسفةٌ تودي بحياة قياديٍّ في ثوار درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

تسبب انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بمقتل قيادي في كتائب الثوار أثناء محاولته تفكيكها في أحياء درعا البلد، كما قضى عنصران من كتائب الثوار غرب درعا، وأصيب آخرون جراء هجوم جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) على نقاط كتائب الثوار في ريف درعا الغربي مساء أمس الأربعاء (18 تشرين الأول/أكتوبر).

وقال الناشط أحمد المصري إن العنصرين (أحمد الزعبي ونمر أبو زايد) ينتميان للواء (الكرامة)، وقُتلوا إثر هجوم جيش خالد على بلدة (مساكن جلين).

وأضاف المصري لـ “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار تمكنت من استعادة جميع النقاط التي كان سيطر عليها جيش خالد مساء يوم أمس، كما واصلت استهداف مواقعه في تلول (عشترا والجموع) وبلدة (جلين) بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

على صعيد متصل، قضى صباح اليوم الخميس (19 تشرين الأول/أكتوبر) القيادي في صفوف كتائب الثوار الملازم أول (فاروق غزال) أبن مدينة (جبلة) غرب سوريا، أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام منزل القيادي في حركة أحرار الشام “أبو جمال أبو نبوت” بحسب الناشط هاني العمري الذي أشار أن انفجار العبوة تسبب بمقتل غزال على الفور.

وأوضح العمري أن الملازم أول غزال، كان من أوائل الضباط المنشقين عن نظام بشار الأسد وقد عمل لأكثر من ست سنوات مع ثوار درعا، وهو أحد أبرز القادة الميدانيين في أحياء درعا البلد، وكان له دور كبير في معركة (الموت ولا المذلة) خلال الأشهر الماضية.

في السياق، فككت كتائب الثوار ثلاثة عبوات ناسفة على شكل صخور بازلتية كانت قوات النظام قد زرعتها على طريق الغارية الشرقية ـ الصورة، شرق درعا.