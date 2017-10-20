مالا يعرفه البعض عن دمشق (القاسية)

محمد كساح: كلنا شركاء

أثناء تصفحه للموقع الأزرق عبر هاتفه (الأندرويد) توسعت حدقتا الثلاثيني (أحمد) بعد رؤية صور تظهر خياما زرقاء وبيضاء اللون يقطنها سوريون نزحوا من مناطق ساخنة لتحطّ بهم الرحال في دمشق.

بالنسبة لأحمد ابن الريف الدمشقي كان المشهد غريباً وباعثاً على الحزن، لم يزر أحمد الذي عشق الشام وحاراتها العتيقة عاصمة النظام منذ بداية 2012 بسبب الظروف الأمنية التي اضطرته للفرار من الحواجز العسكرية التي بدأت في الظهور تباعا حتى غصت دمشق بها.

كان المشهد عبارة عن خيام مصنوعة من الشوادر التي تقدمها الأمم المتحدة للنازحين. شكّلت هذه الخيام نقطة الأمان لعائلات ربما تكون من الريف الدمشقي أو دير الزور أو حمص أو حماة. أحمد لم يخف صدمته الكبيرة معلقا بالقول “دمشق الياسمين التي عرفنا منها حنان الأم تتحول إلى هذه القسوة” وتابع “ياله من منظر مؤسف ومؤلم حقاً”.

* مشهد يتكرر

شكلت نهايات العام الثاني للثورة انعطافةٍ كبيرة في تاريخ الصراع مع النظام حيث شنّ الأخير حملات عسكرية طالت عشرات المدن والبلدات المتاخمة لدمشق بغية فرض طوق أمني يحمي العاصمة أدّت لنزوح عشرات آلاف المدنيين الذين اختار قسم كبير منهم الإقامة في دمشق.

يتحدث مصدر من داخل العاصمة لـ(كلنا شركاء) عن أماكن إقامة عدد من النازحين في خيام تتواجد على أطراف العاصمة أو في شوارعها وحدائقها العامة .

وقال المصدر “هناك خيم بالقرب من شارع الثورة، في حارات نهر عيشة، والدحاديل، وأوتستراد صحنايا، يمكن ملاحظة الخيام في أي مكان؛ أرض بور، حي عشوائي، أرض مستملكة للدولة، حديقة عامة، بالقرب من بناء سكني، المنظر موجود وفي أكثر من مكان”.

وتابع “هذا المشهد يتكرر منذ 5 سنوات، والوضع كل يوم من سيء إلى أسوأ”.

* حفاظاً على المنظر العام

النظام الذي لم يحرك ساكنا لإيواء سكان الخيم قام بالتعرض لأصحابها وطردهم ربما حفاظا على المنظر العام.

قبل سنوات انتشرت مشاهد خيام النازحين في الحدائق العامة، وقال المصدر إن حدائق عديدة تم اخلاؤها من مظاهر الخيام معدداً أمثلة مثل “حديقة القرماني، حديقة دوار البيطرة، ابن عساكر، في حديقة الفورسيزن عند الدرج الفوقاني كانت توجد خيمة ب 2015 وأخليت”.

في بعض الأحيان -يقول المصدر- بإمكان المارة مشاهدة أناس يتوسدون الأرصفة . وتتكرر هذه اللقطات في أكثر من مكان.

خيم في الحدائق وفي الطرقات، وأشخاص ينامون على الرصيف ملتحفين السماء، ترى كيف يستطيع سكان دمشق النوم في أسرتهم الدافئة دون التفكير ولو للحظات في بؤس البعض الذي ساقهم ليغدوا أبطال هذه التراجيديا السوداء.

في النهاية يمكن طرح التساؤل التالي: هل دمشق هي القاسية؟ أم أن (الجلاد) الذي يقبع في قصر المهاجرين هو من حطم اليد الحانية لمدينة الياسمين؟ سؤال يجيب عنه سكان دمشق على وجه التحديد.