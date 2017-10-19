إسرائيل تستهدف مواقع للنظام شمال القنيطرة

سامر عزام: كلنا شركاء

استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس (19 تشرين الأول/أكتوبر)، مواقع لقوات النظام شمال محافظة القنيطرة.

واعترفت الصفحات الموالية للنظام بالاستهداف، وأفادت صفحة (القنيطرة الحدث) المقربة من أجهزة النظام الأمنية في القنيطرة، بأن “العدو الصهيوني استهدف نقطة عسكرية للجيش العربي السوري في منطقة قوس لسنديانة جنوبي حرفا بـ 1 كلم أدت الضربة لتدمير مدفع 130 ولا إصابات بشرية”.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (أفيخاي ادرعي) كان قد استبق الاستهداف الإسرائيلي لمواقع قوات النظام بتدوينه له على حسابه في “فيسبوك” جاء فيها: “سقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان نتيجة انزلاق النيران من الحرب الداخلية في سوريا دون وقوع إصابات أو أضرار، قوات جيش الدفاع تقوم بتمشيط المنطقة”.

وقال الناشط عبد السلام الجولاني لـ (كلنا شركاء)، إن الاستهداف الإسرائيلي لمواقع قوات النظام في محافظة القنيطرة هو الأول من نوعه منذ أسابيع، وأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت نقاط تجمع لمقاتلين من الفرقة الرابعة في قوات النظام وميليشيا (حزب الله) بالمقربة من بلدة (حرفا) الموالية للنظام.

وأضاف الجولاني أن قوات النظام منذ أيام تحاول اقتحام بلدات جبل الشيخ المحررة غرب العاصمة انطلاقاً من مواقعها في بلدات (حرفا ودربل)، وأن الاستهداف الإسرائيلي أتى عقب سقوط قذائف مدفعية داخل القسم المحتل من هضبة (الجولان).