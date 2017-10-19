قوات النظام تتقدم شمال دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الأربعاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، طرد تنظيم “داعش” من مواقع جديدة في ريف دير الزور الشمالي.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت على منطقة “إصلاح الحسينية” و”معمل الورق” في ريف دير الزور الشمالي، وتابعت تقدمها على الضفة الشرقية لنهر الفرات باتجاه قرية “الجنينة”، مشيرةً إلى أن قوات النظام وميليشياته تخوض اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأشارت إلى أن قوات النظام وميليشياته بدأت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على “حويجة صكر”، مؤكدةً تحقيقها تقدماً في المنطقة بعد أن قضت على عديد من عناصر “داعش” ودمرت لهم عدة عربات.

وكانت قوات النظام قد سيطرت أمس الأول على مدينة “موحسن” وقرى (العبد والبوعمر والبوليل وبقرص تحتانى وبقرص فوقانى والزبارى والعليات وسعلو والطوب)، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأفادت شبكة “فرات بوست” أن الطيران الحربي شنّ غارتين جويتين اليوم استهدفتا أحد منازل المدنيين التي استولى عليها تنظيم “داعش” وسيارة تابعة للتنظيم أيضا في بلدة الجلاء بريف البوكمال، ولم يتم تسجيل إصابات بين صفوف المدنيين.