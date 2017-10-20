مؤتمرٌ صحفيٌ لشورى حمص للحديث عن الأوضاع في الريف الشمالي

سما السباعي: كلنا شركاء

عقد مجلس شورى حمص مؤتمراً صحفياً أمس الخميس (19 تشرين الأول/أكتوبر)، للحديث عن الأوضاع العامة في ريف حمص الشمالي، وموضوع المعتقلين في سجن حمص المركزي، والتشديد على وجود جيشٍ موحدٍ وقوةٍ واحدةٍ لمواجهة النظام، وحضر المؤتمر حشدٌ غفيرٌ من الإعلاميين.

واستهل الشيخ “عبد العزيز بكور” رئيس مجلس شورى حمص حديثه بالتعريف بالمجلس ومهامه، فقال: “مجلس شورى حمص هو مجلس تشريعي ويسمى شرعاً مجلس أهل الحل والعقد، يختص بتعيين وتبديل الوالي أو الرئيس، كما يأخذ دور الحاكم عند غيابه، ويمثل شرع الإسلام الذي يحاربنا العالم من أجله”، حسب تعبيره.

وأضاف الشيخ “بكور”: “ما إن بدأت الثورة حتى انفتحنا على ديننا الذي كان ممنوعاً وتم التوافق بين العسكريين ومجلس علماء حمص على تشكيل مجلس شورى حمص منذ سنتين”، وأوضح أن تمثيل المجلس اكتمل منذ ثلاثة أشهر وتم انتخاب الشيخ رئيساً للمجلس عبر انتخابات نزيهة.

وباشر المجلس أعماله عبر عدة خطوات أهمها إنشاء المحاكم وقيادة الشرطة ومجلس المحافظة، وأشار الشيخ إلى محاربة بعض الأطراف لهذه الخطوات ممن وصفهم بالذين “لا يريدون مؤسسة قوية على أرض الواقع”، وذلك بعدة وسائل منها المقاطعة والدعاية والإشاعات.

وفي رد على سؤال حول سجناء سجن حمص المركزي، أكد الشيخ على وجود تواصل شخصي ورسمي مع المحاصرين في السجن وذكر أن هناك “لعب” في موضوع المساجين كما في موضوع المفاوضات، وقال إنه يعتقد أن تصرفات قوات النظام عبارة عن ضغط نفسي على السجناء وأن الأمور عادت إلى طبيعتها حاليا.

وتحدث الشيخ “بكور” على وجود توافق سابق بين فعاليات الثورة على أن ريف حمص الشمالي هو حمص المحررة، وقد طالب المجالس المحلية بالتنسيق مع مجلس شورى حمص بنسبة 70 في المئة من التمثيل في مجلس محافظة حمص، ورفعت العرائض الموقعة إلى رئيس الائتلاف ووزير الإدارة المحلية، لكن رئيس الحكومة المؤقتة تذرع بأن الحكومة المؤقتة تتعامل مع سوريا “ككل” عبر قوله إن لمحافظة السويداء كما لمحافظة حمص محافظ واحد يمثل جميع المحافظة وليس للمناطق المحررة سوى ميزة واحدة هي زيادة في نسب التمثيل؛ كما تجاهل وزير الإدارة المحلية طعن المجالس المحلية على طرح رئيس الحكومة المؤقتة.

وأشار الشيخ “بكور” إلى عمل “أصحاب المصالح ومن لهم أسياد في الخارج”، حسب قوله، على إبعاد مجلس شورى حمص، وأنه لم يأخذ أحد بمشورته في موضوع المفاوضات أو أي اتفاق، ولم يعطِ رأيه بأي شيء بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف “أبو سعيد” مسؤول المكتب السياسي في مجلس شورى حمص: “إن ريف حمص الشمالي الآن آخر بقعة ثائرة على مستوى حمص المحافظة، وأي لعب في هذه البقعة في غير ما يصب في صالح الثورة سيعود بنا إلى الوراء، والمطلوب هو تجانس الجميع من مدنيين وعسكريين ومؤسسات وغيرهم، ومجلس الشورى يسعى إلى إيصال هذه الفكرة وتطبيقها مع جميع المنغصات الموجودة”.

وفي نهاية المؤتمر دعا الشيخ “بكور” إلى وجود جيش موحد وقوة واحدة، لأداء أفضل في كافة المجالات وكشف في هذا السياق عن المحاولات الروسية المستمرة لإخضاع لجان المفاوضات للجلوس مع رجالات النظام مثل عصام المصري ومحمد التركاوي ورئيس فرع الأمن العسكري ومحافظ حمص.

هذا وقد قامت قوات النظام باستهداف قرية الفرحانية بالمدفعية الثقيلة أثناء المؤتمر الصحفي المقام في مقر المجلس في البلدة.

وفي سياق آخر، دخلت عصر اليوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة، برفقة منظمة الهلال الأحمر إلى بلدات الغنطو وتيرمعلة والدار الكبيرة وقراها، مؤلفة من 30 سيارة وتحوي 6700 سلة غذائية و6700 كيس طحين بوزن 15 كغ، وعلى 8200 سلة صحية و3750 سلة مطبخ، وأدوية غير إسعافية وفرشات وبطانيات وملابس شتوية، وستكون حصة الدار الكبيرة 3650 سلة غذائية والغنطو 2400 سلة غذائية و650 سلة لتيرمعلة.

وكانت آخر قافلة مساعدات أممية دخلت بتاريخ 20-7-2017 إلى الريف المحاصر، حيث يحاول النظام باستمرار عرقلة وصول المساعدات إلى الريف المحاصر بهدف تضييق الخناق على الأهالي.