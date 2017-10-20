بعد الشاورما… قرارات وزارية لتخفّيض أسعار الفلافل

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام يوم الثلاثاء الماضي 17 تشرين الأول/أكتوبر، تعديلاً على أسعار بعض السلع المنتجة محلياً كالحمص والفول والمسبحة.

وبحسب صفحة “دمشق الآن” الموالية، حددت الوزارة سعر مبيع كيلو غرام المسبحة 20% طحينية بـ /550/ ليرة سورية للمستهلك، وسعر مبيع كيلو غرام الفول المسلوق بـ /300/ ليرة سورية للمستهلك.

وكما حدد القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام الدكتور “عبد الله الغربي”، سعر مبيع سندويشة فلافل خبز سياحي كبير بـ /150/ ل.س، وسندويشة فلافل صمون /175/ ل.س، وسعر مبيع قرص فلافل بـ /10/ ليرات سورية.

ونقلت الصفحة الموالية عن “الغربي” قوله إن “هذه التخفيضات جاءت نتيجة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وانخفاض تكاليف النقل والإنتاج”.

وهدد “الغربي” باتخاذ الإجراءات القانونية بحق البائعين المخالفين غير الملتزمين بالأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة وفق القانون /14/ لعام 2015، مشيراً إلى أن هذه الأسعار الجديدة جاءت بعد حساب بيان التكلفة بدقة وإضافة هوامش الربح العادلة للباعة.

وكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، “جمال الدين شعيب” أن قيمة تسوية ضبوط التموين خلال أيلول الماضي بلغت 37 مليوناً و125 ألف ليرة سورية، فيما حجزت دوريات التموين على أكثر من 235 كغ من مادة الدقيق التمويني والنخالة، و12590 ليتر مازوت، و620 ليتر بنزين خلال الشهر نفسه.