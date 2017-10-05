النظام يُطالب موظفيه في السويداء بضرورة المشاركة بتشييع (زهر الدين)

سامر عزام: كلنا شركاء

نشرت صفحات موالية للنظام في محافظة السويداء، امس الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر، موعد تشييع سفاح قوات النظام العميد (عصام زهر الدين)، الذي قُتل يوم أمس الأربعاء.

وذكرت الصفحات الموالية للنظام بأن القتيل سيتم تشييعه من ملعب السويداء (البلدي) ظهر اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى مسقط رأسه في بلدة (الصورة الكبيرة) شمال السويداء.

وقال الناشط سامي الأحمد، إن مديرة التربية في السويداء أصدرت تعميماً لجميع المدارس في المحافظة بضرورة المشاركة في التشييع الذي سيُقام في ملعب المدينة، مشيراً إلى أن فرع حزب (البعث) أصدر تعميم مشابهاً، وكذلك الحال لميليشيا (الدفاع الوطني).

وأضاف الأحمد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام قامت بإغلاق منطقة الملعب (البلدي) على طريق (قنوات) شرق مدينة السويداء منذ ظهر اليوم، موضحاً أن الطريق أساساً يُعتبر منطقة عسكرية ومقر عمليات لميليشيا (حزب الله) في السويداء.

وأشار إلى أن قوات النظام تريد الاستمرار باللعب على ورقة السفاح (عصام زهر الدين) من خلال إظهاره بمظهر البطل، حتى في تشييعه إلى مسقط رأسه.

ولفت الأحمد إلى أن القسم الأكبر من أبناء السويداء يرفضون هذه الخطوة، كونهم يعتبرون زهرالدين لا يمثلهم، وقد كان ذلك واضحاً خلال زيارة العميد الأخيرة لمحافظة السويداء نهاية شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، فقد كان مرافقاً بأكثر من 15 عنصر حماية خلال جميع تحركاته داخل المحافظة الخاضعة لسيطرة النظام.