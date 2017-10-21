مركز (آذار)… هل سيُغير المسار الاجتماعي في جنوب دمشق المحاصر؟

فادي شباط: كلنا شركاء

تعيش بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في منطقة جنوب دمشق المحاصرة واقعاً “مناطقياً وعشائرياً” فُرض عليها بحُكم الأمر الواقع، وبات كُلّ شخصٍ ينحاز لملًته إن كانت “العشيرة أو البلدة” ليحمي نفسه في كنفها، حتى باتت المصلحة الخاصة ذات أولوية على المصلحة العامة لدى جميع قاطني البلدات.

لا يُمكن التصدي لظاهرة “المناطقية أو العشائرية” إلّا من خلال مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تكون على دراية وعلم كافي ووافي بمجريات الأمور في جنوب دمشق، بحسب ما قاله لـ “كلنا شركاء” الناشط الإعلامي “مهد الجولاني”.

وأضاف الأستاذ مهد أنّ الكثير من محاولات تأسيس مؤسسات مجتمع مدني باءت بالفشل، وأحد أهم أدوات إفشالها المنافسة الغير شريفة، أو إلصاق تهمة “العلمانية” بكوادرها، وهذه لوحدها قد تكون سبباً كافياً للقضاء على أي ناشط واغتياله سياسياً واجتماعياً، مشيراً إلى أنه “لا بد بين الآونة والأخرى من تكرار التجربة، تماشياً مع المُتغيرات الطارئة خصوصاً مع بدء انفتاح المُحيط الاجتماعي للأفكار المطروحة من قبل ناشطين ومؤسسات المجتمع المدني وتقبلها، وهذه خطوات مُتقدمة لقبول الآخر”.

“شعب مثقف، مجتمع قوي، وطن حر”، بهذه العبارات افتتح كادر مؤسسة “آذار” للدراسات ندوةً تعريفية لأعمال مركزهم المؤسس حديثاً، ويُعدّ من المراكز القليلة العاملة في الداخل السوري.

وفي حديث لـ “كلنا شركاء”، قال “عبد الله الخطيب” عضو الهيئة الإدارية في المركز موضحاً أهداف فريق المركز المُتجلية في نشر الوعي الثقافي والسياسي وتكريس ثقافة الحوار، والعمل على تمكين فئات المجتمع من أدوات التعبير والمشاركة في صنع القرار.

وأردف الخطيب أنّ توفير البيئة المناسبة للإبداع الحر جزء من أهداف “آذار”، وحين توفيره لا بد أن يصل المجتمع إلى حالة إيجابية متقدمة، يستطيع من خلالها جميع الأفراد نبذ كل الأمراض التي يعيشها المجتمع الحالي، وعلى رأسها “المناطقية والعشائرية” المؤثرة سلباً على كافة المواطنين المحاصرين.

تأسيس مؤسسات مجتمع مدني في الداخل السوري لا بُدّ أن يواجه عوائق كثيرة، فبات من الصعب إقناع المُحاصرين التواقين لتأمين لقمة عيشهم بالمنتجات الإيجابية التي قد تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني، بحسب الناشط الإعلامي “حاتم الدمشقي”.

وأضاف الدمشقي في حديث لـ “كلنا شركاء” أنّه في ذات الوقت يجب تسخير الإمكانات والخبرات المتوفرة في المناطق المحاصرة واستثمار طاقاتها لأبعد الحدود، فلا يمكن أن تبقى المناطق المحاصرة على ما هي عليه، خصوصاً مع تحولات المواقف الدولية المُتأرجحة، والمنطقة حتى وإن كانت مُحاصرة حدودياً، تستطيع مُقاومة الحصار وفكّه فكرياً، وهذا الأمر بتطلب الأمد الطويل لتحقيقه، على حد قوله.

ثمانية أقسام يتضمنها مركز “آذار” للدراسات، التدريب والكشاف الأسبوعي والبحث الداخلي والبحث الخارجي، ومنتدى “دار ميسك” وورش عمل جماعية والإعلام وتقدير الموقف، وبحسب هيئته الإدارية سيقدم قسم الكشاف بشكل أسبوعي حصاد المقالات التحليلية المنشورة في وسائل الإعلام والمعنية بالشأن السوري للمهتمين والمعنيين في المنطقة.

كما سيقدم منتدى “دار ميسك” مساحة فكرية لطرح الإبداع الحر وإظهار المواهب الفردية، عبر استفزاز الأدمغة بالقضايا الجدلية والثابتة.

ويهتم قسمي التدريب والورش بالقضايا المرتبطة بالفكر والسياسة والثقافة، ليطرحها عبر اجتماعات تفاعلية تُعزز من قيم المواطنة والحرية، ويُعنى قسم تقدير الموقف بدراسة الأحداث الطارئة الهامة ذات التأثير الكبير والبحث فيها.

“مطر إسماعيل” عضو الهيئة الإدارية أكّد إصرار فريق مركز “مسار” على تحقيق تطلعات الثوار المُحاصرين وطموحاتهم وبالانتقال من مجتمع سلبي مُفتت إلى مجتمع قوي مُتماسك.

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ “كلنا شركاء”: “مع الوقت المُتقدم يُمكن تطعيم المركز بأفكار جديدة تتناسب مع الواقع ومُنتجات المرحلة الأولى من خطة عمله، خصوصاً وأنّ العاملين فيه من مختلف المستويات العلمية والثقافية”، مُؤكداً أنّ الإرادة الثورية والعمل الجماعي المُنظّم يُعدّ العمود الفقري لنجاح المشروع.

وكان قد تم الإعلان عن مركز “آذار” للدراسات يوم الأحد 20 آب/أغسطس الماضي في مؤسسة “وتد” لتنمية وتدريب الشباب في بلدة يلدا، عبر ندوة تعريفية بأعماله حضرها العديد من الناشطين الإعلاميين ومدراء المؤسسات الإغاثية.

وكان المجتمع في منطقة جنوب دمشق أكثر تماسكاً قبل مرحلة الحصار الخانق الذي تعرضت له في منتصف عام 2013، وبدأت المنطقة تشهد حالة التفكك من خلال المواد الإغاثية الغذائية الواردة أممياً في الربع الأول من العام 2014 بعد هدنة أُبرمت من النظام والتي كان يستثمرها الأخير ويُقدمها لملّةٍ مُعينةٍ على حساب حرمان أخرى، ليحقق بذلك مُرداه في تعويم حالة “عشائرية مناطقية” بشكل عفوي وطبيعي.